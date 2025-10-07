X!

Festival Moekunstikino toob ekraanile kümme moefilmi

Foto: Kaader filmist
Teisipäeval sai alguse festival Moekunstikino, mille avas kodumaine dokumentaal "Mania Grandiosa".

Festivali korraldaja Helen Saluveer on rõõmus, et publikule on võimalik näidata ka kodumaist moedokumentaali.

"See on kaks aastat tagasi toimunud moerännaku salvestus, kus roosad modellid kõndisid sada kilomeetrit Tallinnast Pariisi, Eesti külakesse nimega Pariis. Vahepeal saavad sõna ka kodumaised moeeksperdid, kes räägivad moe olevikust ja tulevikust," kirjeldas Saluveer "Aktuaalses kaameras".

Kokku on programmis kümme filmi. Glamuursemat poolt esindab Milano, mis tutvustab itaalia moe telgitaguseid ja kõlavaid nimesid. Lisaks on kavas eraldi filmid Versacest, Paco Rabannist, Twiggyst ja Tamara de Lempicast.
Kõlavate nimede kõrval on aga ka teoseid, mis panevad moest laiemalt mõtlema.

""Tolmust tolmuks" on ühest Jaapani disainerist, kes püüab leida keskkonnasõbralikke viise moe loomiseks ja mõtleb just sellele, mis nendest rõivastest kunagi edasi saab, kui neid enam kanda ei taheta," sõnas Saluveer.

"Teine film on "Nõgesekleit". Me kõik teame seda kunagist populaarset eesti filmi "Metsluiged", kus nõgestest valmistati rõivaid. Selles filmis päriselt üks inimene valmistab oma surnud naise mälestuseks seitse aastat ise korjatud nõgestest ja sellest valminu lõngast kleiti," lisas festivali korraldaja.

Moefilmid jooksevad nädala lõpuni Tallinnas kinos Sõprus ja Tartu Elektriteatris.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

