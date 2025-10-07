X!

Pildid: kinos Sõprus avati 10. Moekunstikino festival

10. Moekunstikino festivali avamine
6. oktoobril avati Tallinnas kinos Sõprus Moekunstikino juubelifestival, kus esilinastus Karl Joonas Alamaa ja Lisete Sivardi film "Mania Grandiosa".

Moefilmide festival MoeKunstiKino tähistab sel aastal 10. juubelit ning toob kinodesse 10 linateost, avafilmiks on kodumaine dokumentaal "Mania Grandiosa", mille taga on Karl Joonas Alamaa ja Lisete Sivard.

Filmiga pandi tegijad punkti suurushulluslikule projektile "Mania Grandiosa", mille keskmes oli 2023. aasta suvel toimunud ja viis päeva kestnud maailma pikim moelava Tallinnast Pariisi külla.

"Mul on väga hea meel, et saame juubeliaasta programmi avada kodumaise filmiga," sõnas festivali peakorraldaja Helen Saluveer. "Oleme mitmetel aastatel näidanud kohalike tegijate minifilme, kuid pikemaid dokumentaale pole seni õnnestunud kinodesse tuua, kuna neid lihtsalt pole moeteemadel tehtud."

Moekunstikino seansid toimuvad 7. kuni 12. oktoobrini kinodes Sõprus Tallinnas ja Elektriteater Tartus. Filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega, "Mania Grandiosa" eestikeelsena.

Festivali filmiseanssidele teevad sissejuhatuse kodumaised eksperdid Piret Ilves, Piret Puppart, Aivar Antonio Lätt, Kairi Lentsius jt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

