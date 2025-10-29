Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

Värske 42-kohaline kinosaal avatakse Tartu südalinnas Raekoja platsi ja Kompanii tänava nurgal asuvas hoones, aadressil Kompanii 2. Kino hakkab tegutsema uutes ruumides koostöös Contriber & Philly Joe's Tartu klubi ning kokteilibaari Kakuregaga. Elektriteatri teise saali avafilmiks on 10. novembril Damien Chazelle'i "La La Land".

Elektriteatri produktsioonijuhi Oskar Kobari sõnul täitub teise saali avamisega kino meeskonna pikaaegne unistus. "Oleme juba aastaid kinnisvaraportaale läbi tuuseldanud, et kino näitamiseks sobilikke ruume leida, kuid kahjuks edutult. Nüüd on õnn meile lõpuks naeratanud ja oleme loomas Tartu üht omanäolisemat kinosaali just Tartu südames," rääkis Kobar.

"Samuti oleme pikalt otsinud hubast kohta, kus kinokülastajad saaksid enne ja pärast seansse aega veeta ning üksi või teineteisega filmi, kunsti ja elu üle mõtiskleda. Selleks sobiva keskkonna aitab meil luua samades ruumides tegutsev Jaapani mõjutustega baar Kakurega. Lisaks kinosaalile saab endale uued ruumid ka Elektriteatri Koolikino, kus lapsed ja noored saavad ise filmitegemist õppida," sõnas ta

Kino programmijuhi Rasmus Räägu hinnangul annab teine saal võimaluse pakkuda varasemast palju laiemat filmiprogrammi. "Viimastel aastatel oleme pidanud ära ütlema nii mõnelegi filmile ja eriprogrammile, sest ühte saali kõike lihtsalt ära ei mahuta. Teine saal leevendab seda olukorda korralikult ning avab ka võimaluse filme pikema aja jooksul kavas hoida. Lisaks on filme, mis mõjuvad paremini just sellises intiimsemas keskkonnas, mida Raekoja platsil avatav saal pakub," sõnas Rääk.

Elektriteater on 2011. aastal asutatud väärtfilmikino. Kino on tegutsenud viimased kaheksa aastat Tartu Ülikooli kirikus (Jakobi 1), kus jätkab tööd ka uue saali avamise kõrval.