X!

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

Film
Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali
Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali Autor/allikas: Elektriteater
Film

Tartu väärtfilmikino Elektriteater avab 10. novembril Tartu Raekoja platsil uue kinosaali.

Värske 42-kohaline kinosaal avatakse Tartu südalinnas Raekoja platsi ja Kompanii tänava nurgal asuvas hoones, aadressil Kompanii 2. Kino hakkab tegutsema uutes ruumides koostöös Contriber & Philly Joe's Tartu klubi ning kokteilibaari Kakuregaga. Elektriteatri teise saali avafilmiks on 10. novembril Damien Chazelle'i "La La Land". 

Elektriteatri produktsioonijuhi Oskar Kobari sõnul täitub teise saali avamisega kino meeskonna pikaaegne unistus. "Oleme juba aastaid kinnisvaraportaale läbi tuuseldanud, et kino näitamiseks sobilikke ruume leida, kuid kahjuks edutult. Nüüd on õnn meile lõpuks naeratanud ja oleme loomas Tartu üht omanäolisemat kinosaali just Tartu südames," rääkis Kobar.

"Samuti oleme pikalt otsinud hubast kohta, kus kinokülastajad saaksid enne ja pärast seansse aega veeta ning üksi või teineteisega filmi, kunsti ja elu üle mõtiskleda. Selleks sobiva keskkonna aitab meil luua samades ruumides tegutsev Jaapani mõjutustega baar Kakurega. Lisaks kinosaalile saab endale uued ruumid ka Elektriteatri Koolikino, kus lapsed ja noored saavad ise filmitegemist õppida," sõnas ta 

Kino programmijuhi Rasmus Räägu hinnangul annab teine saal võimaluse pakkuda varasemast palju laiemat filmiprogrammi. "Viimastel aastatel oleme pidanud ära ütlema nii mõnelegi filmile ja eriprogrammile, sest ühte saali kõike lihtsalt ära ei mahuta. Teine saal leevendab seda olukorda korralikult ning avab ka võimaluse filme pikema aja jooksul kavas hoida. Lisaks on filme, mis mõjuvad paremini just sellises intiimsemas keskkonnas, mida Raekoja platsil avatav saal pakub," sõnas Rääk. 

Elektriteater on 2011. aastal asutatud väärtfilmikino. Kino on tegutsenud viimased kaheksa aastat Tartu Ülikooli kirikus (Jakobi 1), kus jätkab tööd ka uue saali avamise kõrval.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:52

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

16:14

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

16:12

Festival Hullunud Tartu keskendub sel korral köitele

14:03

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

11:42

Loomingu Raamatukogus ilmus nobelist Joseph Brodsky essee "Veepervel"

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:02

Mart Kalm: kõik ei pea autoga lauluväljaku juurde saama

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

28.10

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

28.10

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

28.10

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

09:56

Arvustus. Sadu "Probleemid paradiisis" julgustab nutma, naerma ja tundma

28.10

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

08:05

Eva Koff: kirjandus on illusioon, mille vahed täidab lugeja oma fantaasiaga

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo