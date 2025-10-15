Eesti kinodesse jõuab tänavune Cannes'i filmifestivali võidufilm

15. oktoobri õhtul esilinastub kinos Sõprus tunnustatud Iraani režissööri Jafar Panahi mängufilm "Lihtsalt üks õnnetus", mis pälvis maikuus Cannes' i filmifestivali peapreemia – Kuldse Palmioksa. Filmi juhatab sisse "Minu Iraani" autor Susanna Veevo.

"Lihtsalt üks õnnetus" on põnevik, kus grupp kodanikke haub kättemaksu mehele, keda süüdistatakse nende piinamises. Film esitab valusa küsimuse, kas riiklikult läbi viidud vägivalla ohvrid peaksid üles näitama halastust või on neil õigus kättemaksuks.

Linateos on üles võetud Iraanis, kus dissidendist Panahil on lubatud piirangutega töötada. Üks filmi tootjariike – Prantsusmaa – on selle omalt poolt võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks esitanud. Ühtlasi kandideerib "Lihtsalt üks õnnetus" Euroopa kinopubliku auhinnale LUX.

"Lihtsalt üks õnnetus" linastub alates 17. oktoobrist kinodes Sõprus, Artis, Apollo, Tartu Elektriteater, Rapla kino ja Thule kino.