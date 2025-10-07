X!

Selgusid Lux filmiauhinna nominendid

"Christy" (režissöör Brendan Canty) Autor/allikas: Kaader filmist
2026. aasta Lux publikuauhinna nominendid on "Christy", "Deaf", "It Was Just an Accident", "Love Me Tender" ja "Sentimental Value".

Euroopa Filmiakadeemia avalikustas Euroopa Parlamendis toimunud üritusel viis filmi, mis kandideerivad 2026. aasta Lux publikuauhinnale. Auhinda antakse välja koostöös Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Europa Cinemase võrgustikuga.

Auhinnale on nomineeritud filmid "Christy" (režissöör Brendan Canty, Ühendkuningriik, Iirimaa), "Deaf" (režissöör Eva Libertad, Hispaania), "It Was Just an Accident" (režissöör Jafar Panahi, Iraan, Prantsusmaa, Luksemburg), "Love Me Tender" (režissöör Anna Cazenave Cambet, Prantsusmaa) ja "Sentimental Value" (režissöör Joachim Trier, Norra, Taani, Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa).

Nomineeritud filmid linastuvad tasuta kõigis Euroopa Liidu riikides kuni 2026. aasta aprillini. Kõik viis filmi tõlgitakse nüüd EL-i 24 ametlikku keelde. Esmakordselt on filmidele lisatud kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid.

Euroopa kodanikud ja Euroopa Parlamendi liikmed saavad oma lemmiku poolt hääletada Lux publikuauhinna ametlikul veebilehel. Publiku ja saadikute hääled on võrdse kaaluga – kumbki moodustab 50 protsenti lõpptulemusest.

Lux publikuauhinna 2026. aasta laureaat kuulutatakse välja 2026. aasta aprilli keskel Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Brüsselis. Möödunud aastal pälvis võidu Gints Zilbalodise seiklusfantaasiafilm "Vooluga kaasa".

Toimetaja: Karmen Rebane

