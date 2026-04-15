Hispaania draama "Kurt" võitis Lux publikuauhinna

Filmi peategelane on Ángela – kurt naine, kes ootab last koos oma kuulva partneriga. Ángelat haaravad emadusega seotud hirmud, kahtlused võimes suhelda ja luua sidet oma tütrega.

"Lux publikuauhind toob esile filmid, mis avardavad meie arusaama kogemustest väljaspool meie endi omi. Tänavune võitja "Kurt" teeb seda julguse, soojuse ja harukordse autentsusega. Režissöör Eva Libertad pakub meile unustamatu pilgu kurdi naise ellu, kes navigeerib emaduse keerukustes maailmas, mis pole tema jaoks loodud," ütles Euroopa Parlamendi asepresident Sabine Verheyen.

"Loodan, et see auhind aitab tuua fookusesse kurtide kogukonna ning Euroopa inimeste mitmekesisuse ning edendada kaasamispoliitikaid, mis parandavad nende elutingimusi. Olen ka veendunud, et see aitab muuta ühiskonna suhtumist mitmekesisusse – seda ei nähta enam probleemina, vaid inimliku rikkusena," ütles filmi režissöör Eva Libertad.

Auhinnale olid tänavu nomineeritud veel Iiri lavastaja Brendan Canty "Christy", Iraani režissööri Jafar Panahi "Lihtsalt üks õnnetus", Norra filmitegija Joachim Trieri "Sentimentaalne väärtus" ning Prantsuse lavastaja Anna Cazenave Cambet' "Love Me Tender".

Lux publikuauhinda on välja antud alates 2007. aastast. Preemiale nomineeritud filmidele valmivad subtiitrid 24 Euroopa Liidu keeles ning neid linateoseid näidatakse tasuta linastustel üle Euroopa.