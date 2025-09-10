Festivali Moekunstikino avab tänavu kodumaine moedokumentaal

Festivali peakorraldaja Helen Saluveeri sõnul on seekordseks avafilmiks värskelt valminud kodumaine dokumentaal "Mania Grandiosa". "Mul on väga hea meel, et saame juubeliaasta programmi avada kodumaise filmiga," sõnas Saluveer. "Oleme mitmetel aastatel näidanud kohalike tegijate minifilme, kuid pikemaid dokumentaale pole seni õnnestunud kinodesse tuua, kuna neid lihtsalt pole moeteemadel tehtud."



"Filmiga pannakse punkt suurushulluslikule projektile "Mania Grandiosa", mille keskmes oli 2023. aasta suvel toimunud maailma pikim moelava Tallinnast Pariisi külla," sõnas projekti üks eestvedajatest Karl Joonas Alamaa. "Aja jooksul on viiepäevasest moelavast välja kasvanud näitused, raamat ja nüüd ka film. Idee sündis üsna ootamatult: meil oli teekonnast kogutud üheksa tundi dokumentaalkaadreid, millest algselt soovisime luua videoteose. Ajapikku laienes aga materjal dokumentaalfilmiks, mis põimib endasse ka moeväljal tegutsevate inimeste mõtteid ja tähelepanekuid." Filmitegijate kinnitusel on film pigem kohaliku kaasaegse moe mälukapsel kui klassikaline dokumentaal, jäädvustades nii "Mania Grandiosa" olemust kui ka killukest Eesti moe 2020. aastatest.



MoeKunstiKino seansid toimuvad 7. kuni 12. oktoobrini kinodes Sõprus Tallinnas ja Elektriteater Tartus. Filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega, "Mania Grandiosa" eestikeelsena.



Festivali filmiseanssidele teevad sissejuhatuse kodumaised eksperdid Piret Ilves, Piret Puppart, Aivar Antonio Lätt, Kairi Lentsius jt.