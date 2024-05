Tuhatkond Rootsi punkarit randub kruiisifestivaliga Tallinnas

Tasuta päevasel üritusel esinevad Rootsi punkbändid Lastkaj 14 ja Kardinal Synd, Eesti oma punkbänd Skoone ning Inglismaalt pärit bänd Bad Breeding.

Rootsi punkarid maabuvad kruiisilaevaga Eestisse keskpäevaks ja suunduvad tagasi Rootsi sama päeva õhtul. Terve kruiisi vältel toimub Tallinki Baltic Queeni pardal punkdiskosid ja -kontserte, tätoveerimisi, needistamisi jpm.

Kruiisivestivali eestvedaja on varasem pikaaegse ajalooga Rootsi raskemuusika ajakirja Close-Up Magazine looja Robban Becirovic, kes on korraldanud ka mitmeid traditsioonilisemas vormis festivale ja kontserte. "Eks alguses olid mul oma hirmud, et kuidas inimesed ligi 40-tunnist festivali jõuavad laeval pidada, kuid muretsesin ilmaasjata — iga aastaga müüme järjest rohkem pileteid," nentis Becirovic.