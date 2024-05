Muusika- ja kultuurifestivalil Tallinn Colors esineb Omar Souleyman

Festivali raames toimuvad nii kontsertid, esinemised, klubiprogramm, töötoad, samuti keskendutakse kunstile, kirjandusele, kinole, käsitööle ning toidule. Tallinn Colorsi korraldavad Mondo MTÜ, Afro Chill, Latin Fiesta, Meraki ja The Secret Mexican Society.

Kolmepäevase festivali esimeste esinejatena avaldati Omar Souleyman, Sona Jobarteh, Meisterjaan, Ashraf Sharif Khan & Viktor Marek, Afrodelic, Afro Chill, Mabe, Timuti 8 ja Top Hun.

Omar Souleyman, kes on teinud koostööd Björki ja Four Tetiga, alustas oma karjääri pulmalauljana, andes välja peaaegu 500 live-albumit enne kodusõja puhkemist oma sünnimaal Süürias 2011. aastal. Seejärel kolis ta Türgisse ja 2013. aastal avaldas oma esimese stuudioalbumi "Wenu Wenu", mille produtsendiks oli Four Tet.

Sona Jobarteh on kora instrumendi virtuoos, kelle sugupuu kannab endas kuulsate kora meistrite pärandit, neist kõige märgilisemad on tema vanaisa Amadu Bansang Jobarteh ja nõmu Toumani Diabaté. Sona Jobarteh on astunud üles kontsertpaikades nagu Hollywood Bowl Los Angeleses, WOMAD Austraalias ning Symphony Space New Yorgis.