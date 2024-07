Muusika- ja kultuurifestival Tallinn Colors avalikustas programmi

Paavli Kultuurivabriku tegevjuhi ja Tallinn Colorsi peakorraldaja Roman Demtšenko on osalejate paljusus üllatav. "Festivaliga alustades ei osanud me ettegi kujutada, et kaasame nii palju erinevaid osapooli, kes suudavad sellele sedavõrd suure mõõtme ja miljoneid värve lisada," ütles ta.

"Tuleval nädalal saab Paavlis kogeda nii maailmanimedest muusikute etteasteid kui ka saja aasta vanuse Aserbaidžaani tummfilmi live-soundtracki. Saab näha tulevärki ja maitsta Maroko shisha't ning isegi eurojalgpalli fännid ei pea pettuma," sõnas Demtšenko.

Lisaks Süüria lauljale Omar Souleymanile on festivali esinejate nimistusse lisandunud Briti jazz'i multitalent Cleveland Watkiss, Austraaliast pärit ja Eestis resideeruv indiepoppar Holiday Sidewinder ja Ukraina lo-fi surfiroki bänd Chillera.

Festivali avab DJ-setiga kultuuriminister Heidy Purga. Lisaks Purgale valivad muusikat ka Funk Embassy ja AfroChill DJ-d. Kokku esineb festivalil 18 artisti ja üle 20 DJ enam kui 20 maalt Kolumbiast Süüriani, Ukrainast Pakistanini ja Aserbaidžaanist Austraaliani.

Festivali algataja ja kuraator Mark Dieler, kes on vedanud kultuuriasutusi ja -üritusi Zanzibarist Liepajani, kommenteerib: "Kaasasime Eestisse kogu ilmast kolinud inimesed, et anda neile väljund oma kultuuri tutvustamiseks. Usun, et see festival saab olema otsekui kultuuride potluck, kus kõik on jagamiseks, vahetamiseks, üheskoos nautimiseks ja uute kultuurimaitsete loomiseks. Ülimalt uhked oleme muidugi selle üle, et meil esinevad ka tõeliselt suured nimed, kelle muusika on ühendanud sadu tuhandeid inimesi üle maailma."

Lisaks muusikale leiab festivalilt filmi-, etendus- ja installatsioonikunsti programme, minitsirkuse, tulešõu, erinevate rahvaste tantsukavasid, sissevaateid nomaadikultuuri ja komöödiateatri poeesiasse ning kõiki ühendava globaalse karaoke. Kõigile huvilistele on avatud ka maailma maitsete toidutänav ning festivali finaalis toimub kirbuturg, kus saab osta meeneid, raamatuid ja palju muud kogu maailmast.

Filmiprogrammis linastuvad muuhulgas Mehhiko režissööri Michael Ramose spordidokk "Los Exóticos" ning Nõukogude Aserbaidžaani tummfilmidraamale "Bismillah" (1925) loob sünkroonis helipildi muusik ja multimeediakunsnik Ilkin Huzeynov.

Spetsiaalselt Tallinn Colors tarbeks valmivate kunstinstallatsioone autoriteks on Eestis resideeruvad kunstnikud Viktor Kudryashov ja Carlos Lesmes, inglane Mark Walker ja kolumblane Sebastian Lopez.