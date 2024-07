Pärimusmuusika-ansambel Ehale avaldas debüütalbumi

Ammutades inspiratsiooni vanadest arhiivisalvestustest, püüab Ehale säilitada oma esivanemate muusikat, piiramata end ühegi konkreetse stiiliga. Lisaks Eesti pärimusmuusikale ulatub Ehale repertuaar ka omaloomingu ja maailmamuusikani. Bändis teevad kaasa kolm keelpilli ja klarnet.

Noore bändina on ansambliliikmete sõnul neil aega oma loominguga katsetada. "Lugude valikul ei hoidnud me midagi tagasi. Tahtsime teha debüütalbumi just niivõrd kirju nagu ise soovime," sõnas bändi klarnetist Aet Kubits. Iga liige on lugude valikul lisanud ansambli repertuaari oma käekirja, mistõttu on kauamängival pooled vokaaliga lood ja pooled instrumentaallood.

"Oleme koos tegutsenud kaks aastat ning selle kireva aja sisse on mahtunud väga palju lahedaid kogemusi, alates debüütkontserdist Viljandi pärimusmuusika festivali suurel laval kuni ülesastumiseni Saudi Araabias. Leidsime ühiselt, et uuel albumil võiks kõikide kogemuste värve kuulda," lisas Kubits. Varem on koosseisult ilmunud lühialbum "Üheks" (2022).

Plaadilt leiab lugusid Eesti eri paigust, näiteks Setomaalt ja Lääne-Eestist. Mitmed

lood on õpitud arhiivisalvestistelt kuuldud külapillimeeste mängu järgi. Lisaks kuuleb plaadil Iiri, Šoti ja Suurbritannia rahvamuusikat. Lisaks pärimus- ja maailmamuusikale leiab albumit ka Aet Kubitsa omaloomingut.