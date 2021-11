Muusik Omar Souleyman vabanes vahi alt

Souleyman arreteeriti kolmapäeval kahtluse tõttu, et tal võib olla seos Kurdistani töölisparteiga. Tema mänedžer Mina Tosti usub, et sellise kahtlustuse taga on konkurent, vahendab Mixmag.

Süüria sündinud ja üles kasvanud Souleyman on viimased kümmekond aastat elanud Türgis ja pidanud seal pagariäri, kuna pidi oma kodumaalt sõja tõttu põgenema. Tema laiem populaarsus sai alguse 2007. aastal, kui tema loomingu avastas Ameerika plaadifirma Sublime Frequencies. Tema albumid "Wenu Wenu" (2013) ja "Bahdeni Nami" (2015) produtseeris Four Tet, seni viimase albumi "Shlon" (2019) andis välja Diplo plaadifirma Mad Decent.

Kurdistani töölispartei alustas Türgi valitsuse vastu ülestõusu 1984. aastal, Türgi, USA ja Euroopa Liit on kuulutanud Türgi kaguosas ja Põhja-Iraagis tegutseva PKK terrorirühmituseks.