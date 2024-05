Augustis esineb Tallinnas Brasiilia popmuusik Marcos Valle

Valle on Brasiilia muusikaajaloo üks olulisemaid heliloojaid ja laulukirjutajaid, kelle karjäär on kestnud juba kuus aastakümmet ja kes on selle jooksul jõudnud luua nii sambat ja bossat kui ka Brasiilia psühhedeelset levimuusikat.

Valle on teinud teiste hulgas koostööd näiteks Leon Ware'i, Sarah Vaughani ja ansambliga Chicago. Tema muusikat on teiste hulgas sämpeldanud hiphop-artistid Jay-Z, Kanye West, Childish Gambino, Madlib ja Kaytranada.

João Gilberto ja Antonio Carlos Jobimi jälgedes bossanoova teise laine harjal alustanud Valle karjäär algas 1960. aastal tema nüüdseks maailmakuulsa bossanoova standardiga "Samba de Verao (Summer Samba)".

Pärast seda, kui bossanoova vaimustus 1970ndatel rauges, töötas Valle välja rafineerituma, jazz-iliku ja psüheedeelsema Brasiilia levimuusika stiili, mida iseloomustab ka rida tema kõige hinnatumatest albumitest, nagu "Marcos Valle" (1970), "Garra" (1971), "Vento Sul" (1972) ja "Previsao Do Tempo" (1974).

Samal ajal tegi Valle ka filmi- ja telemuusikat. 1970. aastate lõpus alustas Valle edukat koostööd USA produtsendi ja laulja-laulukirjutaja Leon Ware'iga, kellega koos kirjutasid rea olulisi soul-lugusid, nagu "Rocking You Eternally" ja "Baby Don't Stop Me". Just koos Ware'iga sündis aastaid hiljem ka Valle üks populaarsemaid hittlugusid, "Estrelar".

90ndatel kaugenes Valle Brasiilia muusikaturust ja hakkas taas tegema filmi- ja telemuusikat. Aga Ühendkuningriigis ja Euroopas tõstsid õitsvad jazz-liikumised ja eri subkultuurid Valle taasleitud muusika poodiumile, kust ta ei ole tänaseni kadunud ja nõnda tuleb praegu 80-aastane Valle taas Euroopasse tuuritama.