Brasiilia muusik Marcos Valle esineb taas Eestis

Valle on Brasiilia muusikaajaloo üks olulisemaid heliloojaid ja laulukirjutajaid, kelle karjäär on kestnud juba kuus aastakümmet ja kes on selle aja jooksul teinud kõike alates sambast ja bossast kuni Brasiilia psühhedeelse levimuusika ja beach boogie'ni välja. Ta on teinud teiste hulgas koostööd näiteks Leon Ware'i, Sarah Vaughan ja ansambliga Chicago, tema muusikat on teiste hulgas sämpeldanud Jay-Z, Kanye West, Childish Gambino, Madlib ja Kaytranada ning kaverdanud Frank Sinatra ja Bebel Gilberto.

João Gilberto ja Antonio Carlos Jobimi jälgedes bossa nova teise laine harjal alustanud Valle karjäär algas 1960ndatel tema nüüdseks maailmakuulsa bossa nova standardiga "Samba de Verao (Summer Samba)". Koos venna ja kauaaegse koostööpartneriga on see ühes looga "The Girl From Ipanema" üks enimtuntud Brasiilia päritolu lugusid.

Pärast seda, kui bossa nova vaimustus 1970ndatel rauges, töötas Valle välja rafineerituma, jazziliku ja psüheedeelsema Brasiilia levimuusika stiili, mis iseloomustab ka rida tema kõige hinnatumatest albumitest "Marcos Valle" (1970), "Garra" (1971), "Vento Sul" (1972) ja "Previsao Do Tempo" (1974). Samal ajal tegi Valle ka filmi- ja telemuusikat.

1970. aastate lõpus alustas Valle väga edukat koostööd USA produtsendi ja laulja-laulukirjutaja Leon Ware'iga, kellega koos kirjutasid rea USA soul-muusika klassika- ja kultuslugusid, nagu "Rocking You Eternally" ja "Baby Don't Stop Me". Just koos Ware'iga sündis aastaid hiljem ka Valle üks hittlugusid "Estrelar". 90ndatel kaugenes Valle Brasiilia muusikaturust ja hakkas taas tegema filmi- ja telemuusikat.