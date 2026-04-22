Brasiilia muusik Marcos Valle esineb taas Eestis

Marcos Valle
8. mail astub Paavli kultuurivabrikus üles Brasiilia popmuusika legend Marcos Vallee, kes esines viimati Tallinnas 2024. aastal.

Valle on Brasiilia muusikaajaloo üks olulisemaid heliloojaid ja laulukirjutajaid, kelle karjäär on kestnud juba kuus aastakümmet ja kes on selle aja jooksul teinud kõike alates sambast ja bossast kuni Brasiilia psühhedeelse levimuusika ja beach boogie'ni välja. Ta on teinud teiste hulgas koostööd näiteks Leon Ware'i, Sarah Vaughan ja ansambliga Chicago, tema muusikat on teiste hulgas sämpeldanud Jay-Z, Kanye West, Childish Gambino, Madlib ja Kaytranada ning kaverdanud Frank Sinatra ja Bebel Gilberto.

João Gilberto ja Antonio Carlos Jobimi jälgedes bossa nova teise laine harjal alustanud Valle karjäär algas 1960ndatel tema nüüdseks maailmakuulsa bossa nova standardiga "Samba de Verao (Summer Samba)". Koos venna ja kauaaegse koostööpartneriga on see ühes looga "The Girl From Ipanema" üks enimtuntud Brasiilia päritolu lugusid.

Pärast seda, kui bossa nova vaimustus 1970ndatel rauges, töötas Valle välja rafineerituma, jazziliku ja psüheedeelsema Brasiilia levimuusika stiili, mis iseloomustab ka rida tema kõige hinnatumatest albumitest "Marcos Valle" (1970), "Garra" (1971), "Vento Sul" (1972) ja "Previsao Do Tempo" (1974). Samal ajal tegi Valle ka filmi- ja telemuusikat.

1970. aastate lõpus alustas Valle väga edukat koostööd USA produtsendi ja laulja-laulukirjutaja Leon Ware'iga, kellega koos kirjutasid rea USA soul-muusika klassika- ja kultuslugusid, nagu "Rocking You Eternally" ja "Baby Don't Stop Me". Just koos Ware'iga sündis aastaid hiljem ka Valle üks hittlugusid "Estrelar". 90ndatel kaugenes Valle Brasiilia muusikaturust ja hakkas taas tegema filmi- ja telemuusikat.

Samal teemal

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:22

Brasiilia muusik Marcos Valle esineb taas Eestis

10:45

Mart Velsker koondas kaante vahele surmateemalise luule

10:39

Birk Rohelennu uus krimiromaan heidab pilgu eestlaste peremudelitele

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

21.04

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

21.04

Tõnu Kaljuste juhatab Läti helilooja Peteris Vasksi juubelikontserti Tallinnas

21.04

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

21.04

Klaaspärlimängul saavad kokku tippmuusikud, erilised pillid ja Navitrolla

21.04

Mari Kivi "Ajasööja" pälvis Itaalia filmifestivalil eripreemia

21.04

Pärt Uusberg: pooleaastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.04

Pärt Uusberg: pooleaastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo

20.04

Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

21.04

Sirje Karis: muuseumid tekitavad inimese vaimus rahukoha

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

21.04

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

21.04

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

21.04

Selgusid konkursi "Noor helilooja" võitjad

16.04

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

