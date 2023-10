Galerii: Anett ja Fredi esitlesid Tallinnas albumit

Anett ja Fredi esitlesid reedel Paavli kultuuritehases septembri lõpus ilmunud albumit "Read Between the Lines".

"Olen tänast päeva juba juunikuust saati oodanud. Olen väga-väga elevil, et tänasest album kõigile kuulamiseks väljas on," rõõmustas Kulbin septembris. "See on mingis mõttes ikkagi unistuse täitumine," lisas Küüts toona.

Albumisse panustasid ka muusikud Jason Hunter, Heikko Remmel, Mairo Marjamaa ja Sander Mölder.