Kaspar Viilup: Aneti muusika on olnud alati näoga publiku poole

Anett Kulbin ja Frederik Küüts andsid välja koostööalbumi "Read Between the Lines", kus sõprade omavahelised vestlused elust on põimitud soul-muusikasse. Kriitik Kaspar Viilup tõdes, et seal plaadil on jazz'i, natukene soul'i ja ka päris palju poppi.

Anett Kulbin ja Frederik Küüts ehk Anett ja Fredi said esimest korda duona muusikasõpradele tuttavaks 2020. aasta Eesti Laulul looga "Write About Me". Tänaseks on see lugu koos uuema loominguga jõudnud nende esimesele ühisele albumile "Read Between The Lines", kätkedes noorte muusikutest sõprade kogemusi, igapäevaelu ja unistusi.

"Mõnes mõttes võib seda plaati võtta lihtsalt kui meie vestlusi, seal on mingid mõtted, kuhu oleme jõudnud nii, et aa, ma olen täpselt sama asja mõelnud, see on justkui pidepunkt," sõnas Anett.

Plaadi kõla iseloomustavad muusikud naljatledes kui melodramaatilist soul'i, sekka lisatud ka kõike muud. "Seal on väga palju gospeli mõjutusi, sest me kahekesi ehitasime seda koori sinna, lisaks torusid, puhkpillid annavad ka vanakooli soul'i mõjutusi, aga seal on ka hip-hop'i, mille peal on soul'i vokaalid," ütles Fredi.

Muusikaajakirjanik Kaspar Viilupi sõnul on Anetti ja Fredi albumi ilmumine oluline, sest ilmestab, kui palju on üleüldiselt hetkel toimumas eesti soul'i, funk'i ja RnB maailmas. "Ka Yasmyn on välja andmas uut plaati ja siin on tegijaid, kellest me veel nii palju ei teagi, Maria Kallastu on andmas välja esimest EP-d, mis samamoodi kuulub sinna kategooria alla."

"Ma arvan, et see album ja tõenäoliselt järgmised albumid nii neilt kui paljudelt teistelt näitavad, et on üks uus nurgake eesti pop- ja levimuusikast, mis on alati olema olnud ja nüüd tõuseb taas pinnale ja aktiivsemalt kui kunagi varem," nentis Viilup ja lisas, et Aneti pärand muusika toetub Marju Kuudi, Hedvig Hansoni, Sofia Rubina ja miks mitte ka Liisi Koiksoni õlgadele.

"Seal on jazz'i, natukene soul'i, päris palju poppi ja kuigi hetketi võib tunduda, et see pöördubki rohkem jazz'i poole, siis tegelikult on Aneti muusika olnud alati väga näoga kuulaja poole, ta mõtleb, kuidas enda juba praeguseid fänne kõnetada ja ka uusi juurde leida," tõdes ta.