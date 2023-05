Mari Kalkuni kultuurisoovitused: Tallinn Music Weekist "Savvusanna sõsarateni"

Maikuu tähtsündmus on muidugi Tallinn Music Week. Võtan sellest alati osa nii esineja kui delegaadina. TMW suudab endiselt üllatada, hoida värskust ja ei hakka ennast kunagi päriselt kordama. Muusika poole pealt on minu lemmikud Fenno-ugria, folgi ja folktroonika, jazzilava ja Üle Heli, ent TMW pakub kindlasti võimalust vaadata väljapoole oma tavalisi eelistusi ning avastada muusikat piiride üleselt. Artistid, kes tänavusest programmist silma jäid ja keda läheks kindlasti ise kuulama, on ägedad ja uut eesti muusikat loovad naised: 6hunesseq, Maris Pihlap, Tuulikki Bartosik, Maarja Nuut.

Ehk on seda mõnikord kohapealses melus keerulinegi hoomata, aga kirevas programmis leiab kõrvuti noorte talentidega ka maailma tõelised tipud. Võid vabalt sattuda mõnel sündmusel või vestlusringis kõrvuti tunnustatud filmihelilooja või räppariga.

Peeter Lauritsa näitus Loodusmuuseumis "Miski on kõigega seotud"

Nähtamatud ja vaevu aimatavad protsessid on looduses palju olulisemad kui silmaga nähtavad ja käega katsutavad. Mulla alla, kus keeb pulbitsev elu, me pilk naljalt ei küüni. Märkame ainult väga väikest osa sellest, kuidas elusilmas kõik kõigega seotud on. Just sellest Peeter Lauritsa näitus kõnelebki ja seda tasub oma silmaga näha, sest see on miski, mida metsas või looduses käies ise ei näe.

Autorilaulud Hopneri majas

Hindan alati intiimses formaadis esitatud autorilaulu, mida maikuu kultuuriprogrammis esindavad Hopneri majas Haldi Välimäe ja Vaiko Eplik, kes on mõlemad omanäolised ja ausad loojad. Eplik on oma muusikaga ju pildil olnud ju dekaade, kuid ei väsi loomast ja uusi, eelmistest vingemaid laule kirjutamast. Haldi Välimäe on noor laulja, kelle muusika ja hääl oskab samuti puudutada.

"Savvusanna sõsarad"

Kui see Anna Hintsi meistriteos on veel nägemata, siis on kindlasti viimane aeg seda kinno vaatama minna. See on film, mida peab kindlasti vaatama suurelt ekraanilt. "Savvusanna sõsarad" on mõtlemapanev, ürgne ja päris, kõneldes ühtaegu nii Võrumaa vägevast suitsusaunast kui naistest ja nende valusatest lugudest, on see film midagi sellist, mida igaüks võiks ise kogeda. Minu meelest innustab filmi nägemine vaatama uuesti ka oma elule ausama pilguga.