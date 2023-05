Tallinn Music Week kogus tänavu üle 18 000 külastuse

TMW muusikafestivalil esines 188 artisti 41 riigist, neist kodumaiseid artiste 91, ning konverentsil 173 muusika- ja kultuurivaldkonna professionaali kogu maailmast. TMW pileteid ja passe osteti kokku 44 riigist. Kokku kogus festival 18 032 külastust ning tõi Tallinna 1142 väliskülalist.

"Viimased kolm aastat on TMW kohanenud raskete oludega, vahetades pandeemia tõttu nii kuupäevi kui toimudes osaliselt ka Narvas," kommenteeris TMW asutaja ja juht Helen Sildna ja lisas, et nüüd on nad aga leidnud kindla koha rahvusvahelise muusikavaldkonna aastakalendris. "Oleme uhked, et Eesti muusikat hinnatakse ühe kõrgemalt ning et meie muusikud ja muusikaettevõtted jõuavad aina rohkem ka rahvusvaheliste koostöödeni."



Järgmine TMW festival toimub 3.–7. aprillil 2024.