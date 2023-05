Kolmapäeval algab Tallinn Music Week

11.–13. mai õhtuil läbi Telliskivi Loomelinnaku, Noblessneri ja vanalinna ulatuv muusikaprogramm ühendab eri riikide artiste ja žanre.

Kokku esineb kolmepäevases programmis 188 artisti 41 riigist. Muusikaõhtuid esitlevad teiste seas Eesti plaadifirmad Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet ja TIKS rekords, muusikafestivalid nagu Viljandi pärimusmuusika festival, Võnge ja Üle Heli, klubid nagu Sveta Baar, HALL ja Philly Joe's ning muusikaorganisatsioonid, nagu Eesti Kooriühing ja Fenno-Ugria. 30. sünnipäeva tähistav Raadio 2 toob peomelu publikuni nii Vaba Laval kui ka otse-eetris ning koorijuhi Hirvo Surva ja helilooja Ülo Kriguli kureeritud programm "Voices-in-Plugged" toob elavmuusika esimest korda Fotografiska Tallinna galeriisse.

Tuntumate välisesinejate seas on Rootsi popi multitalent Graham Lake, Soome world bass'i pioneer Axel Thesleff, Nigeeria päritolu USA elektroonikaprodutsent Colloboh, Londoni düstoopiapopi artist Pyra ning K not K Rumeeniast. TMW esitleb ka Eesti oma artiste, nagu Rita Ray, Trad.Attack! ja Karl Killing, neile lisaks on kohalike esinejate seas Duo Ruut, Puuluup, Mart Avi, Shelton San, Ingrid Lukas ja Kadri Voorand. Uutest tegijatest on laval Borm Bubu ja Maria Kallastu.

TMW muusikatööstuse konverents toimub reedel ja laupäeval, 12. ja 13. mail Nordic Hotel Forumis. Konverentsil osaleb üle 1000 muusikatööstuse professionaali kogu maailmast. Ligi 170 konverentsiesineja seas on Radioheadi kitarrist Ed O'Brien, Grammy võitjast produtsent ja arranžeerija Jason Miles, Rootsi digitaalse innovatsiooni keskuse juht Johan Magnusson, Folk Alliance International tegevdirektor Neeta Ragoowansi, Prantsusmaa ringhäälinguraadio FIP asedirektor Hervé Riesen, Soome Flow Festivali turundusjuht Vilja Grotenfelt jpt. Konverentsi teemad käsitlevad inimese ja tehisintellekti koostööd, digimaailma uusi navigatsioonivõtteid, tulevikuraadio ja muusikahariduse trende ning kestliku tuuritamise ja festivalikorralduse võimalusi. TMW konverentsilt saab alguse ka nelja aastane Euroopa Komisjoni muusikapoliitika programm Music Moves Europe dialoogide sari. Konverents avavad kultuuriminister Heidy Purga ning Euroopa Komisjoni kultuuri-, loovuse- ja spordivaldkonna juht Georg Häusler.

TMW tasuta linnafestival, mis stardib "Jutud" programmiga kolmapäeval kell 16 Telliskivi Loomelinnakus Põhja Konnas, kutsub päevastele avastusretkedele kunstigaleriidest linnalavadeni ja Plaaditurust Putukaväilani. Kevadine Tallinn täitub näituste, valgusradade, rattatuuride, enam kui 30 restorani maitsete ja ligi 20 tasuta linnalava-kontserdiga Lasnamäest Loomelinnakuni.

TMW 2023 festivali ülevaade

Kolmapäev, 10. mai: TMW avamine ja Jutud

Põhja Konn Autor/allikas: pressimaterjalid

Avatud on TMW infopunkt Telliskivi Loomelinnakus IDA Raadio koduna tuntuks saanud merekonteineri juures.

Kell 16 toimub TMW 2023 festivali avamine Telliskivi baaris Põhja Konn. Tervituskõned peavad Tallinna abilinnapea Kaarel Oja, Music Estonia juht Ave Sophia Maria Tölpt ja Telliskivi Loomelinnaku asutaja Jaanus Juss. Seejärel tutvustavad TMW esindajad eelseisva festivali programmi.

Kell 17 algab TMW "Jutud" programm Põhja Konnas Fairmusi kureeritud vestlusega "Muusik söönud, fännid rahul?", kus sõna saab teiste seas ka muusik Karl-Erik Taukar. Kell 18 on mikrofon sealsamas noorte käes, jututeema "Sootuks sootu muusika". Vestlusele järgneb ansambel Su/mi kontsert. Lisainfo

Neljapäev, 11. mai: TMW muusikaprogrammi avapäev, helikunsti näitus, valgusinstallatsioonid, Jutud

Eesti helikunstnike näitus "Sõna saab heli" Autor/allikas: pressimaterjalid

Keskpäevast on Telliskivi Loomelinnakus kunstifestivali "Ma ei saa aru" raames avatud kaks helikunstinäitust: "Sõna saab heli" ja "Aja rajad". Näitused on avatud N--L õhtul kuni kl 22. Lisainfo. Kell 18 saavad helikunstnikud sõna Põhja Konnas "TMW Jutud" arutelus.

Kell 18–19 avanevad viie TMW muusikaprogrammi esitlusõhtu uksed: Fenno-Ugria õhtu (Erinevate Tubade Klubi), Folktroonika lava (F-hoone Must saal), Indie Shuffle (Fotografiska Tallinn), Jazz Is Her (Philly Joe's), What's New (Sveta Baar).

Alates neljapäeva õhtust annavad Kalamaja Krulli kvartalile uue hingamise EKA tudengite valgusinstallatsioonid.

Reede, 12. mai: konverents, linnalavad ja muusikaprogramm

Duo Charlotte Fever Autor/allikas: Kevin Blain

Kell 10 algab TMW 2023 konverents Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuse Siriuse saalis kultuuriministri Heidy Purga ja TMW juhi Helen Sildna avakõnedega.

Avapaneeli arutlevad osalejad, kuidas muusikasektor poliitikakujundajate vaatenurgast välja näeb ning kuidas muusikasektor saaks oma poliitilist esindatust tugevdada, kõnelejate seas on Euroopa Komisjoni kultuuripoliitika osakonna juhataja asetäitja Susanne Hollmann. Toimub ka Euroopa Komisjoni algatuse "Music Moves Europe" (MME) 10-osalise dialoogisarja avavestlus.

Radioheadi kitarristi Ed O'Brienit intervjueerib ajakirjanik Oisin Lunny ning Grammy võitjast produtsenti, heliloojat ja arranžeerijat Jason Milesi küsitleb produtsent Andrew Baschyn. Digiinnovatsioonist ja tehisintellekti revolutsioonist muusikatööstuses räägivad IT-visionäär Linnar Viik ja tehisintellekti valdkonna maailmanimi Agnes Chung.

Kuulamissessioonil hindavad rahvusvahelised muusikaajakirjanikud TMW artistide muusikat. Toimuvad arutelud nišižanrite ekspordist, muusika- ja kultuurikorralduse kõrgharidusest jpm. Programm sisaldab ka töötube, kiirkohtumisi ja vastuvõtte. Lisainfo: konverentsi kava ja panelistid

Kell 17 esitleb Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis baaris Põhja Konn toimuval tasuta linnalaval põhjamaiseid artiste.

Õhtuses muusikaprogrammis on 11 kuraatorkava: Soda Pop (Uus Laine), Africa NOW! (ETK), Funk Embassy õhtu (Vaba Lava), Philly Joe's jazz'i-õhtu 2 (Philly Joe's), Intsikurmu festivali lava (F-hoone Must saal), Üle Heli x Skaņu Mežs (Von Krahl), United By Noise (Sveta Baar), TIKS rekords sessioon (Fotografiska Tallinn), Paavli Kultuurivabriku esitlusõhtu, World Clinic (Kivi Paber Käärid), HALL x Dark Disko (Klubi HALL). Lisainfo

Laupäev, 13. mai: konverents, Jutud, linnalavad ja muusikaprogramm

Plaaditurg @ Balti Jaama Turg Autor/allikas: Patrik Tamm

Kell 10–18 toimuval konverentsipäeval Nordic Hotel Forumis teeb Rootsi digitaalse innovatsiooni keskuse direktor Johan Magnusson ettekande teemal "Misunderstanding Digital". Raadiote ja GPT-robotite sõjast räägivad Euroopa ringhäälingujaamade ja netiraadiote esindajad. AI-ajastu uusi nn glokaalseid identiteete analüüsivad festivalijuhid ja kuraatorid Eestist Indiani ja USA-st Tšehhini.

Keskpäevast kuni pärastlõunani saab kogeda tasuta kontserte kuuel linnalaval üle Tallinna – Kunstihoone Lasnamäe paviljonist Viru Toidutänava ja Kalamajani.

Kell 12–17 toimub Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) kureeritud galeriituur näitustega Kunstihoone Lasnamäe Paviljonist Temnikova & Kasela galerii ja Telliskivi Loomelinnaku Rohelise saalini. Lisainfo

Kell 13–16 toimub Balti Jaama Turu väravate ees TMW Plaaditurg.

Kell 16 Põhja Konnas toimuval vestlusel "Roheline pealinn" arutletakse, kuidas taaskasutus ja kogukondlik mõtteviis kestlikumaks konventeerida, kõnelejate seas on ka Tallinn Euroopa rohelise pealinna 2023 juht Krista Kampus.

"Juttude" programmis on ka kahe popkultuuriloo suunanäitaja raamatute esitlused. Kell 17 esitleb Manchesteri pungilegend John Robb oma gooti subkultuurist vestvat menuraamatut "The Art of Darkness". Kell 18 toimub fotomonograafia "LAIBACH 40 Years of Eternity" esitlus ja vestlus Laibachi asutajaliikme Ivan Novakiga.

Laupäevaõhtuses muusikaprogrammis on taas 11 esitluslava. Telliskivi Loomelinnakus Vaba Laval tähistab 30. sünnipäeva Raadio 2, tuues melu ka otse-eetrisse. Kavas on ka Viljandi pärimusmuusika festivali ja maailmamuusika lava (ETK), Võnge Festivali lava (Fotografiska Tallinn), Cindy & Kate (Kivi Paber Käärid), metali lava (Kivi Paber Käärid), KWEER AF (Sveta Baar), Sõltumatu Tantsu Lava, Made In Canada (F-hoone), Porridge Bullet (Uus Laine), Kooriühing esitleb: Voices-in-Plugged (Fotografiska Tallinn), HALL x Smoke Break (klubi HALL).

Pühapäev, 14. mai: roheretk Putukaväilal

TMW 2021 tuurid Autor/allikas: Saara Mildeberg

Kell 13–15 oodatakse huvilisi rattaretkele linnaosade vahelisse rohekoridori Putukaväilale, mis ulatub Hiiult Mustjõe külaplatsini.

Terve festivali vältel aidatakse külastajail leida teed ka pealinna toidukultuuri maastikul Viru Toidutänavast vanalinna ja Põhja-Tallinnani. "Maitsed" programmis on esindatud üle 30 restorani, nende seas nii Põhajamaade restoranigiidi White Guide'i tähti kui ka rohetähisega toidupaiku.

Enamik TMW linnafestivali toimumispaiku ei asu üksteisest kaugemal kui 20 minuti jalutusteekonna või 10 minuti rattasõidu jagu. TMW soovitab festivalipaikade vahet liikuda jala, ratta või tõukerattaga.

Festivalipasse saab käepaelte vastu vahetada TMW infopunktis Viru Keskuse aatriumis ning alates kolmapäevast ka infopunktis Telliskivi Loomelinnakus IDA Raadio koduna tuntuks saanud merekonteineri juures. Nordic Hotel Forumi fuajees saab alates kolmapäevast käepaelte vastu vahetada TMW PRO passe.