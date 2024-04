Arvustus. Shelton Sani kontsertalbumil pole ruumi ajukrambile

Uus album Shelton San "Live On The BBC" (9x9 Records) 8/10

Kassinimelise alternatiivrokitrio plaadiesitlus toimus Terminalis 9. märtsil. Aasta varem jaanuaris samas kohas kõlanud salvestuskontserti kanti üle BBC Radio Merseyside'i otse-eetris. Olin kohal mõlemal. BBC Radio taustaga estofiil Issy Hughes oli avastanud bändi 2022. aasta septembris EKKMist, kus nad esitlesid pärast 11-aastast pausi uut singlit. Seda, kuidas kõik edasi arenes, saab lugeda albumi vahelehelt, kuhu Sander Varusk on koondanud vestluse laulja-kitarristi Valter Nõmmega.

Keskealise naise ning postpungi, dream pop'i ja shoegaze'i austajana hindan muusikas enim meloodilisust, üllatuslikult leian seda ka Shelton Sani loomingust. Võib-olla on hüpnootilised rifid võti, miks nende kuulajaskond ei piirdu kindla tüpaažiga?

"Live on the BBC" on väljavõte bändi viimasest viiest-kuuest varasemast palast. Need on enne vastutusrikast otse-eetrit nädalate viisi harjutamisest nii käe sees, et siin pole kohta ajukrambile. Aju võiks välja lülitada ka kuulaja. Üks lugu sulandub sujuvalt teiseks, puhata saab üksnes plaadipoole vahetamise ja B-poole veidi aeglasema loo "Steptrouble" ajal.

Kehale meenub live'i-kogemus – muusika põhineb luupivatel kitarrikäikudel, mis ürgjõuliselt tantsuliigutustesse suunavad. Kuigi sõnad liiga hästi ei eristu, siis kusagil kuulen ikkagi fraasi "that's right, you're dead!". Häälepaeltest viimast võttev vokaal õigupoolest mõjubki kolme pilli täiendava instrumendina. Täpne, kuid mitte kordagi eputada ja kõike enda alla matta sooviv trumm. Bass, mis kohe avaloos võtab otsustava positsiooni ega lase energial hajuda.

Ekstra kiitus kujundajale: Kaarel Vahtramäe on eemaldunud žanri stampvõtetest, minimalistlik plaadikaas võiks kuuluda pigem mõnele väljapeetud indie-albumile.