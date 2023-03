Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

15. korda toimuv muusikafestival saab alguse neljapäeval, 11. mail Tallinna Kunstihoone uues näitusepaviljonis Lasnamäel Lindakivi keskuse kõrval, mis avab festivali uuele publikule ning juhatab sisse paviljonis alates 12. maist eksponeeritava Eesti Kunstnike Liidu kevadnäituse.

Lasnamäelt alguse saanud festivali muusikaprogramm rändab 11.–13. mai õhtuil läbi Telliskivi Loomelinnaku, Noblessneri ja vanalinna, ühendades kogu maailma artiste ja eri žanre. Kokku esineb kolmepäevases programmis 176 artisti 41 maalt Euroopast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Aafrikast ja Aasiast. Enim välisartiste saabub TMW-le Soomest (11), Ühendkuningriigist (9) ja Kanadast (8).

Tuntumate välisesinejate seas on Rootsist pärit Graham Lake, Nigeeria päritolu USA elektroonikaprodutsent Colloboh, Soome-Saksa tõusev poptäht Palmu, BBC poolt Šoti aasta tegijaks pärjatud räppar Bemz ning 52 Hertz Whale Slovakkiast ja K not K Rumeeniast. Luubi all on ka Aafrika mandri ja selle diasporaade uus muusika ning globaalsete trendide lokaalsed tõlgendused.

Abekejser (DK) Autor/allikas: Judith Molich

Kodumaiseid artiste on kavas 84, nende seas juba tuntumad Rita Ray, Trad.Attack! ja Karl Killing, Duo Ruut, Puuluup, Shelton San, Mart Avi ja Kadri Voorand ning uued tegijad, nagu Borm Bubu, Maria Kallastu ja Kitty Florentine.

30. sünnipäeva tähistab Telliskivi Loomelinnakus Vaba Laval Raadio 2. Oma esitlusõhtuid korraldavad Eesti plaadifirmad Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet ja TIKS rekords, muusikafestivalid Viljandi pärimusmuusika festivalist Intsikurmu festivali ja Üle Helini, klubid Sveta Baarist HALL-i ja Philly Joe'ni ning muusikaorganisatsioonid Eesti Kooriühingust Fenno-Ugriani.

Telliskivi Loomelinnakus Vaba Laval oma 30. sünnipäeva tähistav Raadio 2 toob peopublikuni ka otse-eetris. Teiste seas esinevad R2 Live'il Eesti uue popmuusika esindajad Manna ja Ivi ng 80ndate sündipopiga mängivad Sweet Tempest Berliinist ja Ruta MUR Vilniusest.

Arya Zappa (DE) Autor/allikas: pressimaterjalid

2016. aastast tegutsenud ning hiljuti Telliskivi Loomelinnakus oma helistuudio ja loomemaja avanud Funk Embassy plaadifirma ja agentuur esitleb Vaba Laval nii soul-muusik Rita Ray'd kui ka äsja nendega liitunud nu-disko gruppi Silky Steps ja Ukraina pop funk'i punti Komisiia. Porridge Bullet esitleb klubis Uus Laine plaadifirma artiste alates tandemi Ajukaja & Ats tantsumuusikast kuni Mart Avi nüüdispopi ning Eesti-Soome produtsentide Nikolajevi ja Denzeli duo LLL debüütesinemiseni. Samuti 2012. aastast tegutsenud loominguline kollektiiv ja plaadifirma TIKS toob lisaks uut materjali esitlevatele Maris Pihlapile ja Yasmynile lavale ka Iirimaa soul pop'i artisti Tolü Makay.

ÜRO rahvusvahelise põliskeelte kümnendile pühendatud Fenno-Ugria õhtu esitleb Erinevate Tubade Klubis (ETK) soome-ugri muusikapärandit, laval on nii Mari Kalkun ja Duo Ruut kui ka liivlaste ja balti hõimude sulandumisest vestev TPK Julgī Stalte & Ēriks Zeps. Koostöös Viljandi pärimusmuusika festivaliga esitletav folgi ja globaalmuusika esitlusprogramm toob ETK-sse Eesti nimed, nagu Puuluup ning külalised Küprosest Hollandini. Africa NOW! esitlusõhtu võtab samas kohas luubi alla Aafrika mandri ja selle diasporaade noored artistid, kelle esitletav ulatub jazz'ist industrial'i ja live-elektroonikani. F-hoones Oopuse poolt kureeritud folgi ja elektroonika ristumispunkte esitlevale folktroonika-lavale astuvad teiste seas Eesti-Šveitsi artist Ingrid Lukas, kes esitleb koos bändiga värsket albumit "Elumeloodia", ning armeenia rahvamuusikat hiphopiga põimiv armo-beat'i pioneer Jinj.

Axel Thesleff (FI) Autor/allikas: pressimaterjalid

Globaalse popi lokaalseid tõlgendusi kuuleb ja näeb klubiööl Soda POP lokaalis Uus Laine, kus esinevad teiste seas Šoti noore hiphopi põlvkonna nimed Bemz ja Chef, Soome-Moldova päritolu ja Berliinis tegutsev Palmu ja meie oma hüperhopi tegija San Hani.

Jazz-klubi Philly Joe's kaheosalise programmi üks õhtuist on pühendatud naismuusikuile: "Jazz Is Her" programmis astuvad lavale nii meie Mingo Rajandi kui ka Norra laulja ja helilooja Inger Nordvik. Rahvusvahelise soolise võrdõiguslikkuse algatuse Keychange talenti esindavad TMW-l NME auhinnaga pärjatud Londoni produtsent Pyra, Itaalia R&B grupp Queen of Saba ja Iiri soul pop'i artist Tolü Makay. Kväärtalenti kogu maailmast esitletakse Sveta Baaris KWEER AF klubiõhtul.

Sveta Baari United By Noise õhtu toob lavale Eesti mürarokiskeene Zahirist Shelton Sanini ning aadressil Paavli 7 asuvas uues klubis lööb agentuur Damn.Loud käed äsjaloodud Eesti Raskemuusikaliiduga. Eesti tekno- ja elektroonilise muusika südames klubis HALL ootavad festivalikülalisi nii klubi residentide kui ka üritustesarjade Dark Disko ja Smoke Break kureeritud peod.

Lähemalt saab kavaga tutvuda Tallinn Music Weeki kodulehel.