TMW konverentsil esineb Radioheadi kitarrist Ed O'Brien

Briti alternatiivrocki bändi Radioheadi kitarristi ja taustavokalisti Ed O'Brieni toel liikus grupp algusaegade britpopist oma teetähis-albumiteni "OK Computer" (1997) ja "Kid A" (2000). 2020. aastal andis ta nime EOB all välja esimese sooloalbumi "Earth", ühendades sellel oma iseloomuliku atmosfäärilise kitarrisaundi Brasiilia karnevali meeleolude, folgi ja elektroonikaga.

O'Brien on kirjutanud muusikat BBC draamasarjale "Eureka Street" ja tuuritanud koos Neil Finni heategevusliku projektiga 7 Worlds Collide. Ta on digiajastu artistide õiguste eest sesisva koalitsiooni asutajaliige ja panustab aktiivselt noorte muusikakirjutajate veebikoolitusse Ear Opener.

Koostöös Fenderiga on Ed loonud oma signatuurkitarri EOB Stratocaster ning 2010. aastal nimetas ajakiri Rolling Stone ta kõigi aegade 59. parimaks kitarristiks. Koos teiste Radioheadi liikmetega võeti O'Brien 2019. aastal vastu kuulsuste kotta Rock and Roll Hall Of Fame.

TMW konverentsil räägib Ed O'Brien muuhulgas Radioheadi süsinikneutraalse tuuritamise agendast ja muusikatarbimise hinnapoliitikast ning sellest, kui oluline on muusikutele kodanikupositsioon ja vaimne tervishoid.

TMW konverentsil esinevad teiste seas Grammy-võitjast produtsent ja arranžeerija Jason Miles, kes on töötanud koos Miles Davise, Luther Vandrossi ja Michael Jacksoniga, maailmakuulsa Hollandi Wisseloordi stuudiokompleksi tegevjuht Malik Berrabah, Rootsi digitaalse innovatsiooni keskuse direktor Johan Magnusson, Ukraina Atlas Festivali juht Vlad Yaremchuk, Manchesteri mõjukaima naiskultuuritegija auhinna laureaat Ruth Daniel ning Laibachi ideoloog Ivan Novak. Eesti muusikatööstust esindavad konverentsil teiste seas Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar, Fairmusi kaasasutaja ja tegevjuht Reigo Ahven ning mänedžerid Marili Jõgi ja Juliana Volož.

TMW 2023 konverents keskendub muusikatööstuse uutele võimalustele läbi kolme teemaliini: koosloome, lokaalse ja globaalse ühenduslülid ning muusikavaldkonna jätkusuutlik tulevik.

TMW 2023 toimub 10.–14. mail üle Tallinna. Konverentsi ja muusikafestivali kõrval on TMW kavas ka tasuta linnafestival, sealhulgas linnalava kontserdid, kunstinäitused, avalikud vestlused ning laste- ja noorteprogramm.