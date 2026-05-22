Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

Tõnu Kõrvitsa sõnul kujunes projekt nii loominguliselt kui ka isiklikult tähendusrikkaks: "Ed O'Brien'iga Radioheadist viis mind kokku Helen Sildna. Olin väga õnnelik, sest olen aastaid olnud suur Radioheadi austaja. Nende poeetiline ja kõlatundlik muusika on toonud nii palju uut kaasaegsesse muusikasse," sõnas ta ja kinnitas, et neil tekkis kohe hea klapp. "Oleme sama vanad ja üles kasvanud sarnast muusikat kuulates."

"Pärast meie esimest kohtumist jäime suhtlema ja mingil ajal ta küsis, kas aitaksin tal teha arranžeeringud paarile laulule tema uuel albumil. Tundus tore väljakutse ja koos Tallinna Kammerorkestriga võtsime vastu ning salvestasime materjali üles ERR-i stuudios Siim Mäesalu abiga," sõnas Kõrvits.

O'Brieni esimene täispikk algaub ""Earth" ilmus 2020. aastal. Värske plaadi on produtseerinud Paul Epworth, Kõrvitsa kõrval lõi plaadil kaasa ka briti džässmuusik Shabaka Hutchings.

Koos albumiga ilmus ka lühifilm "Blue Morpho: The Three Act Play":