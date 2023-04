Uue albumi valmis saanud Ingrid Lukas: ma olen maailmamuusik

Pärast kaheksa-aastast pausi uue albumi välja andnud Lukas segab plaadil motiive pärimusmuusikast elektroonika ja popmuusika elementidega. Samas rõhutas ta, et plaadil mängivad väga olulist rolli ka naishääled, eraldi tõi ta välja Karoliina Saatpalu, kes aitas taustavokaalidega.

Muusiku sõnul on uuel albumil palju igatsus, melanhooliat, rõõmu ja eneseteadlikkust. "Kindlasti on distants minu armastust Eesti vastu suuremaks teinud, aga ma olen ülirikas, sest mul on kaks kodu," lausus ta.

Lukase sõnul on ta mitme erineva tahuga muusik. "Ma olen maailmamuusik, ma olen muusika muusik ja kindlasti ka Šveitsi Eesti muusik."