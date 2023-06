Arvustus. Ingrid Lukase "Elumeloodia" ronib mööda autori elumaastikke

Šveitsi-eesti muusik Ingrid Lukas on muu hulgas ka haritud muusikaterapeut. Kõnealune album tegeleb üsna otseselt traumade vabastamise, oma hääle leidmise ja sisekaemusega.

Plaadifirma Ronin alt väljunud "Elumeloodia" ronib mööda autori elumaastikke, vaatleb helli kohti, hellitab neid, väestab. Samas on kõik põhjamaiselt karge ja parajalt minimalistlik, ei suru midagi peale. Avanevad müstilised miljööd, millest aimdub julget missiooni ennast ning seeläbi maailma parendada.

"Elumeloodial" jäävad tänu põnevale häälimisele kumama rahvalaulu elemendid ja põhjamaised urbanistlikud rütmid. Pisut nagu Mari Boine, Eivør ja Karin Dreijer koos Maarja Nuudiga oleks oma supervõimed kokku pannud. Aga Lukasel on oma supervõime olla julge ja siiras enda kindlal moel ning seda väga vabalt väljendada, lubades olla nii ka teistel. Nagu eluski, kus iga hääl loeb, on sel albumil kõik hääled olulised, luues sfääre ja taskuid, milles kobada ja avastada. Kaasa lööb abivokaale, sh Karoliina Saatpalu. Produktsioon on tundlik, põhjalik.

Kui tulla rahvalaulu elementide juurde, siis näiteks iganenud lausung "pill oll' helle" mõjub siin sutsuke kõhedalt ja seetõttu värskelt. "Rainspell" erineb 2009. aasta albumi "We Need to Repeat" versioonist õhulisema ja elektroonilisema maigu poolest. Nagu uus. Universaalsust ja ambientsust sellele justkui väga kindla missiooniga helitööle toovad "Analogue Connections" ja "Beginning". Lugu "Strong, Bold and Brave" kujutlen täitsa mõne "Viikingite" laadi sarja helitaustana. Ausalt öeldes kujutan tervet albumit nõndaviisi ette. Stsenaariumgi juba valmis.