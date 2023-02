TMW konverentsil esineb Grammy-võitjast produtsent Jason Miles

Tallinn Music Week (TMW) avalikustas festivali raames 12.–13. mail Nordic Hotel Forumis toimuva muusikatööstuse konverentsi esimesed esinejad, kelle hulgas on Grammy-võitjast produtsent Jason Miles, Rootsi digitaalse innovatsiooni keskuse direktor Johan Magnusson ja Manchesteri maailmaparandaja Ruth Daniel.

TMW 2023 konverents keskendub muusikatööstuse uutele võimalustele läbi kolme teemaliini: koosloome, lokaalse ja globaalse ühenduslülid ning muusikavaldkonna jätkusuutlik tulevik. Käsitletakse inimese ja tehisintellekti koostöö võimalusi, digimaailma uusi navigatsioonivõtteid, helistuudioid kui ühisloome keskusi ning kuraatorite tõusvat rolli kultuurivahendajatena. Arutletakse tulevikuraadio ja muusikahariduse trendide üle ning otsitakse uusi lahendusi tuuritamisele energiakriisi tingimustes. Rahvusvahelisele muusikatööstusele tutvustatakse Baltikumi, Poola ja Ukraina turge ning globaalsete trendide lokaalseid tõlgendusi.

Teiste hulgas Miles Davise, Whitney Houstoni, Chaka Khani, Michael Jacksoni, Luther Vandrossi ja sadade teistega koos töötanud Grammy laureaadist produtsent, klahvpillimängija, helilooja ja arranžeerija Jason Miles esitleb TMW konverentsil oma autobiograafiat "The Extraordinary Journey of Jason Miles: A Musical Biography" ja juhib muusikutele suunatud sündiprogrammeerimise meistriklassi.

Helilooja-produtsent Malik Berrabah, kes on ühtlasi Hollandis Hilversumis asuva Wisseloordi stuudikompleksi tegevjuht, pajatab nii stuudio klientidest nagu The Rolling Stones, Elton John, U2, Chris Brown ja Snoop Dogg kui ka oma tööst Wisseloordi muusikamajas ja akadeemias.

Kuigi pandeemia lõi illusiooni plahvatuslikust digikirjaoskuse tõusust, ei ole meist valdkonna spetsialistide hinnangul saanud kuigi pädevad digistrateegid. Göteborgi ülikooli professor ja Rootsi digitaalse innovatsiooni keskuse direktorJohan Magnusson teeb ettekande teemal "Misunderstanding Digital".

David Guetta leiblimanager ja artistinõustamise ettevõtte [email protected] asutaja Kahina Khimoune aitab omakorda muusikutel leida tee voogedastuse ajastu administratiivsete, digitaalsete, juriidiliste ja äriliste koodide padrikus.

Euroopa talendifestivali Eurosonic Noorderslagi (ESNS) programmijuht Robert Meijerink esindab hiljuti asutatud muusikakonverentside föderatsiooni (FoMC) ja juhib Euroopa Komisjoni Music Moves Europe muusikasektori toetusprogrammi avadialoogi.

Vlad Yaremchuk tõi Ukraina suurimale muusikasündmusele Atlas Festival esinema selliseid artiste nagu ASAP Rocky ja The Chemical Brothers. Nüüd päästab ta abimissiooni Music Saves UA eesotsas elusid. Vlad räägib, mida tema riik tänapäeval kõige rohkem vajab ning oma festivali hetkeseisust ja tulevikulootustest.

Ka ettevõtte In Place of War asutaja ja Manchesteri mõjukaima kultuuritegija auhinna laureaadi Ruth Danieli tegevuste keskmes on soov aidata ka kõige trööstitumates oludes ja kriisikoldeis elavatel inimestel rajada loome- ja koostööprogrammide toel positiivset tulevikku.

Hiljuti Tallinna Vaba Laval täismajale esinenud Sloveenia rühmituse Laibachi, Neue Slowenische Kunst liikumise ja NSK riigi asutajaliige Ivan Novak räägib aga kunstist, sõjast, poliitikast ja autoriteedist.

Konverentsil esinevad teiste seas ka Poola muusikaekspordibüroo juht ja Euroopa muusikaeksportijate võrgustiku koordinaator Tamara Kaminska, Läti Positivus Festivali asutaja Girts Majors, Gröönimaa Arctic Sounds festivali juht Jacob Froberg, rahvusvahelise muusika ökosüsteemide keskuse tegevjuht Shain Shapiro ja Hamburg Music tegevjuht Timo Wiesmann.

Eesti muusikatööstust esindavad konverentsil teiste seas Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar, Fairmus kaasasutaja ja tegevjuht Reigo Ahven, Moon Management asutaja ja artistimanager Marili Jõgi ning FAAR Music kirjastusjuht Kertu Mägar.

Konverentsi raames toimub ka Euroopa Komisjoni programmi Music Moves Europe muusikasektori algatuste teemaline ettekanne ja vestlusring, mis on osa nelja-aastasest Euroopa Komisjoni dialoogist muusikavaldkonnaga parandamaks valdkonna arenguvõimalusi.

TMW konverentsil ja PRO programmis osaleb üle 1000 rahvusvahelise muusikatööstuse esindaja. Koostöös Eesti muusika arendus- ja ekspordikontori Music Estoniaga valmiv programm avalikustatakse järk-järgult veebruarist aprillini.