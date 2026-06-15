Kumus jõuab sügisel publiku ette Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi "Elajannad²"
14. septembril esietendub Kumu auditooriumis Mingo Rajandi ja Eva Koltsida lavastus "Elajannad². Granaatõunapuu, anna mulle relvad".
Elajannad on Mingo Rajandi ja Eva Kolditsa loominguline duo, mis tegeleb muusika ja teatri ühendamisega uuteks vormideks viisil, kus need kaks on võrdsed ja orgaanilised partnerid.
Nende esimene lavastus 2023. aastal käsitles naise teekonda läbi tema elukaare, tegeles naistele ühiskonna poolt seatud võimatute valikute, tabude ja mahavaikitud teemadega, mis põlvest põlve emadelt tütardele edasi kanduvad kujundades meie ühiskonna toimimisviise. Mingo Rajandi nomineeriti 2024. aastal "Elajannade" muusika eest Eesti Teatriauhindadel sõnalavastuste muusikalise kujunduse ja originaalmuusika auhinnale.
"Elajannad². Granaatõunapuu, anna mulle relvad" sukeldub lähisuhtevägivalla teemadesse. "Ükski haav ega arm ei jää puudutamata, vaikuse plaastrid ja pimeduse palakad rebitakse pealt, häbi koorik mureneb ja pudeneb liivaks… jalgade alla. Lummus kaob," avatakse lavastuse tausta kodulehel.
Tekstid on lavastusele kirjutanud Maarja Kangro, Lilli Luuk, Brigitta Davidjants, Kaisa Ling ning Triin Soomets, lavale astuvad Mirtel Pohla, Eva Koldits, Mingo Rajandi (kontrabass, elektroonika, vokaal), Tobias Tammearu (saksofon, elektroonika, vokaal), Andre Maaker (kitarrid, elektroonika), Andres Kaljuste (viiul, vioola, vokaal), Martin Petermann (trummid, elektroonika) ja Kadri Tegelmann (vokaal).
Toimetaja: Kaspar Viilup