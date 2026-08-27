Kaisa Ling asutas uue produktsioonimaja House of Palagan

House of Palagani asutajad on kultuuriajakirjanik ja bluusilaulja Kaisa Ling, koomik ja pianist Rene Paul ning produtsent Merily Viita, kes on iseseisvate tegutsejatena Eesti kultuuri- ja meelelahutusmaastikul töötanud juba rohkem kui kümme aastat.

"Publik on meie kabareeõhtud juba üles leidnud ja heaks kiitnud. Neil on kombeks end üles lüüa, sõbrad kaasa võtta ja mantlihõlmade lehvides tulla otsima, kus me end parasjagu üles oleme seadnud," sõnas Ling.

4. septembri õhtul toimub Fotografiska Tallinnas House of Pagalani avaõhtu, kus Kaisa Lingi kureeritud kavas astuvad teiste seas üles Katarina von Schatz (Burlesque Estonia), Jaakko Repola (Carousel Company), Kairi Leivo (Naised Köögis) ja Eliise Piirla (postitants), neid saadab klaveril Rene Paul.