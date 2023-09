Raplas toimub kaheksandat korda kultuurifestival Särin

"Särin pakub lisaks kultuurielamustele ka kohtumis- ja tutvumisvõimalust mõttekaaslastele ja erinevatele põlvkondadele. Programm on loodud nii, et kõigile leiduks midagi tuttavat ja samas oleks ka avastamisrõõmu. Loodame, et inimesed on julged katsetama ja sügishõngulist pidu nautima," kommenteerib festivali süda ja algataja Maili Metssalu.

Tänavu astuvad muusikaga rahva ette viimaseid kontserte andev Claire's Birthday, Singer Vinger, Rita Ray, Eesti Muusikaauhindadel võidutsenud Lonitseera, EiK koos Maris Pihlapiga, Meelik, aga ka tantsubiidimeistrid TIKSust ning veel mitmed teised.

Kirjandusprogrammi kannavad sel aastal mitmed auhinnatud kirjanikud 一 esinevad Eesti luuleprõmmu 2022. aasta meister Mari-Liis Müürsepp ja värske Betti Alveri laureaat Sanna Kartau. Ühiskonnakriitilist arutelu pakub Instagramis Jesslapsed konto autor Merilin Mandel. Publikul on võimalus osaleda raamatute tuleviku üle mõtisklevas kirjandusarutelus ning oma uudisteoseid tutvustavad Karolin Saariste ning Romet Vaino.

Raskemeelsete meeli lahutavad Fopaa! koomikud. Samuti tuleb Raplasse oma uut hooaega avama Must Kast lavastusega "Lilli". SÄRIN 2023 kunstiprogramm pakub külastajatele nautimiseks Martin Siplase fotonäituse "Taling", mis vaatleb arhitektuuri ootamatu nurga alt.

Filmiprogrammis on fookus filmitegijatel, kes avavad ukse lühi-, loodus- ja dokumentaalfilmide salamaailma. Joosep Matjus jagab publikuga mõtteid loodusest ja loodusfilmi tegemise argipäevast. Anna Hints ja Ants Tammik räägivad rahvuslikuks Oscari kandidaadiks nimetatud "Savvusanna sõsarad" tegemisest. Festivalile tuleb sauna-aasta puhul ka saun, kus on enne või pärast "Savvusanna sõsarate" filmi võimalus end karastada.

Festival leiab aset 15.–16. septembril 2023 kultuuriklubis BAAS