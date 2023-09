Kultuurifestivali SÄRIN kirjandusprogramm keskendub kirjanduse tulevikule

Kirjandusprogrammi juht Greta Roosaare sõnul moodustab selleaastane kirjandusprogramm kontrastse terviku: "See annab külastajale võimaluse tutvuda teravate ja tundlike autoritega, kelle pilk tänasele ühiskonnale on läbinägelik ja omanäoline; kelle sõna elab kaasa ja lahkab seda, kuidas maailm meie ümber muutub ja liigub. On autoreid, kelle tundlikkus väljendub kriitikas, on autoreid, kelle tundlikkus väljendub huumoris, on autoreid, kelle tundlikkus väljendub kõige välise vaatlemises läbi iseenda."

Esimesel festivalipäeval astub lavale Rapla kohalik laulja ja laulukirjutaja, improviseerija ja poeet Karolin. 2022. aastal avaldas ta debüütalbumi "Südamekutse" ning käesoleval aastal EP "Vari". Reedel on lisaks Karolinile võimalus näha ja kuulata Betti Alveri preemiaga pärjatud luuletajat, ajakirjanikku ja kunstnikku Sanna Kartaud, kes puudutab keerulisi ja olulisi teemasid nagu poliitika, kliimakriis ja ühiskondlik ebaõiglus.

SÄRINa teisel päeval astub publiku ette menuraamatu "Jess, lapsed!" autor Merilin Mandel, kes tutvustab oma peagi ilmuvat raamatut "Jess, inimesed!". Merilini esinemisele järgneb taas Rapla oma looja: matkajuht, loodusfotograaf ja sulesepp Romet Vaino viib lugeja oma teoses "Rabatud" sisekaemuslikele retkedele üksindusse ja rabavaikusesse, tutvustab oma isiklike kohtumiste kaudu rabaasukaid ja valutab südant meie rabaalade tuleviku pärast ning mõtiskleb inimese ja raba omavahelise suhte üle.

Päev jätkub luuletaja Mari-Liis Müüsepaga, kellel ilmus äsja neljas raamat ja esimene novellikogu "Jäävad ainult silmad". Autor loodab, et see tekitab lugejas natuke ebamugava ja kõheda tunde, sest ta ise naudib enim just neid tekste, mis tugevaid emotsioone esile kutsuvad. Lisaks on Mari-Liisi südames eriline koht lavaluulel, mida süvendas erakordne võimalus 2022. aasta Euroopa luuleprõmmul Eestit esindada.

SÄRINa kirjandusprogrammile paneb punkti kirjanduseteemaline arutelu: kirjanduse tulevikust räägivad Puändi kirjastaja Elisa-Johanna Liiva modereerimisel Rapla oma kirjandusõpetajad Maarika Lips ja Ülle Mäekivi, eesti keeles kirjutav Norra kirjanik Øvind Rangøy ja eelmise aasta müüduima raamatu "Lembit Ulfsak" autor Eero Epner.

8. korda toimuv kultuurifestival SÄRIN leiab aset 15.-16. septembril Raplas kultuuriklubis BAAS ja selle alal. Festivali programmist leiab nii muusikat, kirjandust, filmi, teatrit kui ka kujutavat kunsti.