Raplas toimub seitsmendat korda kultuurifestival Särin

Peakorraldaja Maili Metssalu sõnul on Rapla suurepärane koht, kust on sirgunud mitmed väga andekad loovinimesed. "Oleme aastal publiku ette toomas Eesti tippe nii teatri, muusika, filmi, kunsti kui ka kirjanduse valdkonnast. Ja uhkusega saab tõdeda, et nii mõnegi lipulaeva kapten on taas Raplamaalt pärit artist. Nii tüürib Ultima Thule lavale Riho Sibul, peagi linastuva filmi "Kalev" loomise telgitaguseid avab Priit Võigemast ja kunstiprogramm toob vaataja ette hulganisti Raplast sirgunud noori loodusmehi, kelle fotodest luuakse ühine näitus," selgitas Metssalu.

Sel aastal astuvad muusikaga lavadel üles Genka ja DEW8, Ultima Thule, Elephants from Neptune, Velikije Luki, Estrada Orchestra, Robirohi, Minimal Wind, Jaan Pehk, Maili Metssalu, Rubundi, Aigar Vals ning DJ Tõnu Kõrvits.

Teatrielamust pakub näitleja Tõnis Niinemets, saab näha Vaba Lava humoorikat lavastust "Kaks garaaži" ja rändteatri Vaba Vanker lastelavastuse esietendusest "Suvesõber" ning Eha Kaljusaare monoetendusest "Loreida ja mehed".

Filmisõpradele on sel aastal kavas paremik eesti arhitektuurifilme, loodusfilmid ja ka film "Pätt või Pühak". Kõikidele filmidele järgnevad vestlused, lisaks on võimalus piiluda korvpalli filmi "Kalev" kaadritagustesse koos Priit Võigemasti ja Ott Kartauga.

Kunstiprogrammi kavas on Merike Tamme ja Karoliina Kreintaali näitused ja ruumiline loodusfotonäitus "Loodus/ruum", mis kutsub vaataja näituse sisse.

Kirjandusprogrammi kuuluvad Lauri Räpp ja Wimberg, koguperehommikule tuleb külla lastekirjanik Kairi Looki ja oma uut raamatut õnnest ja õnnelikuks olemisest esitleb Mari Tammar.

"Sõna "kultuurifestival" ei tähenda meie juures vaid muusikafestivali, millel näpuotsaga täiendusi teistest valdkondadest, vaid pakub põhjalikku kogemisvõimalust ja sisaldab erilisi vestlusi, filme, etendusi, kunsti ja kohtumisi loojatega. See on kultuuriline kogulaeng, millega külastajat rõõmuga kostitame," kinnitas Metssalu.