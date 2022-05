Ööülikooli Raamatukogus ilmus Fred Jüssi "Olemise mõnu"

Raamatu jaoks on Jaan Tootsen teinud pikema vestluse Fred Jüssi kujunemisest ja tema mõjutajatest-õpetajatest. "Õpetada ei saa. Inimene mõjutab teisi eelkõige eeskuju kaudu. Fred on põhjalik – haruldane linnuke meie pealiskaudsuse ajastul," ütles Tootsen ja lisas, et ta on võtnud aega elu märkamiseks ja süvenemiseks ning nii oskab tähele panna asju ja nähtusi, millest enamik meist niisama mööda ratsutab. "Metsapoole linnamees hoiab oma hinges teist, avarat taustsüsteemi - looduse ja kultuuri ristteel toimub sünapside särin iseäranis heledate sähvatustega."

Raamatus on ka valik Fred Jüssi Ööülikooli loenguid, mis on kõlanud pea kahe aastakümne jooksul Viker- ja Klassikaraadio lainetel.

Ööülikooli Raamatukogu esimese teosena ilmus mullu Jaan Kaplinski "Vaimu paik".