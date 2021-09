Galerii. Tartus esilinastus film kirjanik Mehis Heinsaarest

"Pingeväljade aednik" on lugu loodusfilmitegijatelt Joosep Matjuselt ja Katri Rannastult, kelle käe all on sündinud näiteks "Tuulte tahutud maa" ja "Fred Jüssi. Olemise ilu". Matjus ja Rannastu portreteerivad seekord kirjanik Mehis Heinsaare mõttemaastikke.

Kuigi filmi peategelane on kirjanik, ei puudu linateosest loodusmaastikud ja loomad-linnud ning kunstnikest sõbrad. Mehis Heinsaarele meeldib aeg-ajalt ette võtta mitmepäevaseid matkasid, mida ta ise kutsub tagasihoidlikult "vaesemehe palverännakuteks". Filmiski on autorid püüdnud tabada kirjaniku püüdlust lihtsuse poole.

Kirjanik Mehis Heinsaar on avaldanud luulekogud "Sügaval elu häramas" ja "Pingeväljade aednik", lisaks jutukogumikud "Vanameeste näppaja", "Härra Pauli kroonikad" ning "Ebatavaline ja ähvardav loodus". 2001. aastal sai tema teos "Vanameeste näppaja" Betti Alveri kirjandusauhinna parima debüüdi eest, samal aastal pälvis "Härra Pauli kroonikad" kultuurkapitali proosapreemia. Lisaks sellele on Heinsaar pälvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning luuletuse "*öös mööduja käsi…" eest Juhan Liivi auhinna.

Filmi autorid on Joosep Matjus ja Katri Rannastu, filmi operaator Joosep Matjus, monteerija Katri Rannastu, filmi muusika autor Mati Uprus. Filmi on tootnud Wildkino.