"Kuue meeskoori kontsert" toob kokku pea 200 meeslauljat

"Kuue meeskoori kontsert" on mõtteline jätk möödunud aastal esimest korda aset leidnud "Viie meeskoori kontserdile", mis toimus ühislaulmise "KoduLootus" raames.

"Suure meeskoori kõla on midagi väga unikaalset ja nii suurt koosseisu – kuut meeskoori korraga – ei kuule just sageli koos laulmas," ütles 2022. aastal toimunud ühislaulmise "KoduLootus" üks kunstilistest juhtidest ja Tallinna Ülikooli Meeskoori dirigent Külli Kiivet. "Ma väga ootan seda suure meeskoori kõla. Ja kuigi laval saab olema palju mehi, siis ütleksin, et nõnda suure meeskoori puhul on kõige inspireerivamaks nende piano, mitte forte."

Kontserti korraldab Eesti Meestelaulu selts, mis tähistab "Kuue meeskoori kontserdiga" oma 35. tegevusaasta algust. "35. tegevusaastal on meie jaoks oluline hoida meestelaulu traditsiooni, siduda jätkuvalt noorte- ja meestelaulu, sealhulgas ühendada poiste- ja meeskoore võistu- ja ühislaulmiste kaudu," kommenteeris eelseisvat kontserti EMLS-i eestvedaja Indrek Vijard.

"Kui möödunud aastal toimus esimest korda "Viie meeskoori kontsert", siis lavalt peegeldus selgelt, et tehakse õiget asja, õige tundega ning ollakse osa millestki väga unikaalsest. Nii suures kollektiivis koos laulmine on midagi haruldast ja võimsat," lisas ta.

"Kuue meeskoori kontserdil" esitavad laule meeskooride laulurepertuaarist Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor (dirigendid Valter Soosalu, Heldur Harry Põlda), Tartu Akadeemiline Meeskoor (dirigendid Kuno Kerge, Made Ritsing), Tallinna Ülikooli Meeskoor (dirigendid Indrek Vijard, Külli Kiivet), Inseneride Meeskoor (dirigendid Kuldar Schüts, Ülle Abner), Teaduste Akadeemia Meeskoor (dirigendid Andrus Siimon, Igor Nikiforov) ja Rahvusooper Estonia noormeestekoor (dirigent Hirvo Surva).