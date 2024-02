Fotograaf Peter Lindbergh armastas visiooni tugevast ja lihtsast naisest

Moefotograaf Peter Lindberghi näitusel "Olemise kergus" on väljas üle saja teose. Ikooniliste portreede kõrval on näha ka lavastatud seeriaid ja videosid. Lindberghi peetakse kaasaegse moefotograafia teerajajaks, kes klantspiltide asemel näitab oma piltidel supermodellide inimlikku külge. Maalitud nukukeste asemel portreteerib ta iseseisvaid ja ehedaid naisi ning nende lugusid.

"Peteril oli suuri inspireerijaid ja suuri sõpru. Hästi on teada tema sõprus Wim Wendersiga, Pina Bauschiga ja mitmete teiste väga isikupäraste ja tugevate loojatega. Ühe pildi nimi on "Hommage Pina Bauschile", tema kuulsale teosele "Cafe Muller", kus ta maalis sel moel naiste jalgu. Selle taga on põnev lugu II maailmasõja päevilt, kus naistel polnud raha, et osta kalleid sukki ja selle asemel maalisid nad musta värviga jalale triibu, mis tekitas illusiooni sukast. Peter armastas seda lugu, ta armastas visiooni naisest, kes on tugev ja lihtne, ja see kujutis peegeldub selles teoses," ütles Simon Lindbergh, fotograafi poeg ja pärandihoidja.