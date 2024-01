Fotografiskas avatakse moefotograafia legendi Peter Lindberghi näitus

Saksamaal sündinud moefotograafia legend Peter Lindbergh muutis oma fotokeele ja fotokäekirjaga väga palju tänapäeva fotograafiat. Tema signatuuriks on autentsed, ausad ja siirad fotod. "Ta on peamiselt tuntud mustvalgete portree- ja moefotode poolest," ütles Fotografiska Tallinna näituste juht Maarja Loorents. "Ta on ka tõeline kosmopoliit ja maailmarändur."

Lindbergh armastas naisi ja on öelnud, et naised on palju ägedamad kui mehed. "Ta tahtis sätitud ja nukuliku naise kõrval näidata päris inimest, päris naist," lisas Loorents. "Naised vaatavad tema fotodel otse kaamerasse, mis tähendab, et nad tunnevad ennast fotograafiga turvaliselt."

"Ajal, mil vaataja oli harjunud hästi perfektsete, kuid siiski ka üsna kunstlike ajakirjakaantega ilmus Lindbergh ja defineeris täiesti ümber ilu ning moefotograafia standardid, võttes fookusesse mitte ainult modelli fassaadi, vaid ka tema hinge ja sisu," selgitas moe- ja portreefotograaf Krõõt Tarkmeel, milles seisneb Lindberghi kui fotograafi erakordsus.

"Kui ta 1988. aastal alustas valgete triiksärkide revolutsiooni ja viis randa pildistama kõik 90-ndate aastate tulevased supernäod, pakkus ta oma fotosid algselt USA "Vogue"-le, kus ei võetud neid vastu, öeldes, et need ei kajasta mitte midagi olulist," ütles Tarkmeel. "Hoopis briti "Vogue" adus, et neil piltidel on mingi potentsiaal. Tänasel päeval on see ikooniline kaader tituleeritud 80-ndate aastate kõige olulisemaks fotoks."

Ikooniline foto pealkirjaga "Supermodellide sünd" on ka näitusel üleval. Lindbergh võttis ühe meheliku elemendi, milleks oli valge triiksärk, pani selle viiele modellile selga ja pildistas neid imeilusal rannal. Ikoonilisel pildil on Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington ja Cindy Crawford.

Tarkmeele sõnul püüab ta sarnaselt Lindberghiga luua portreteeritavale usaldava ruumi, et pealispinnast sügavamale jõuda. "Kui sa suudad inimese heas mõttes enda mulli saada, siis unustame me mõlemad ära kogu ümbritseva maailma," selgitas Tarkmeel. "Sel hetkel ongi see meie väike universum, kus me kahekesi toimetame. Mul on siiani meeles, kui ma Pariisis sattusin esimest korda Lindberghi näitusele ja seisin silmitsi kahemeetrise Kate Mossiga ja mul lihtsalt pisarad voolasid, sest see oli nagu kojujõudmine, taipamine, et need elemendid, mida minagi fotograafias väärtustasin, et need kattuvad."

"Peter Lindberghi näitus "Olemise kergus" tuli meile läbi Lindberghi fondi," ütles Loorents. "Tema pärandit hoiab spetsiaalne fond, mida juhib poeg Benjamin, kes tuleb näituse avamiseks Tallinna."