Fotografiskas avati Taani kunstniku ja Ameerika fotolegendi näitused

Henriette Sabroe Ebbesen on Taani kaasaegne foto- ja videokunstnik, kes on teinud kaastöid paljudele moeajakirjadele, kuid töötab samal ajal ka arstina. Oma loomingus ühendab ta teadusmaailma ja kunsti, Fotografiskas avaneva isikunäitus "Kaleidoskoop" puhul on näiteks illusioonide loomiseks kasutatud peegleid ja peegeldavaid materjale, vältides seejuures tehisintellekti või Photoshopi abi.

"Ma proovin oma protsessis alati midagi uut teha. Minu enda jaoks on see veidi nagu teaduslik eksperiment. Kuidas panna moonutus teisiti välja nägema, kuidas vaatajat uuel moel ninapidi vedada, kuidas saan kõike veel põnevamalt teha. Ma saan palju inspiratsiooni ka artistina oma patsientidega rääkides. Asjad, mida nad ütlevad, inspireerivad mind," ütles kunstnik Henriette Sabroe Ebbesen.

Ameerika tänavafotograaf Bruce Gilden on provotseeriv ja väljakutsuv autor, kes on pannud Fotografiska jaoks kokku läbilõike enda karjäärist. Fotografiska Tallinna näituste juhi Maarja Loorentsi sõnul on Gilden mänginud tänavafotograafia ajaloos väga olulist rolli, kuna ta tahab näidata inimesi, kes on tihtipeale nähtamatud, tuues valgusvihku karakterid, kellest me tihti mööda vaatame.

"Siit koorub kindlasti välja see, mis teeb Bruce Gildeni tänavafoto väga eriliseks, kui sa vaatad tema mustvalgeid fotosid, siis sa tegelikult suudad ette kujutada, mis heli sellel tänaval just selle hetkel oli, mis lõhnad sellel tänaval on, mis melu seal ümberringi käib, ta suudab väga hästi anda edasi keskkonda ja tänavamelu, kõike seda, mis teeb temast selle Bruce Gildeni kes ta täna on," ütles Fotografiska Tallinna näituste juht Maarja Loorents.