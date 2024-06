Fotografiska tähistab sünnipäeva lilleilu pakkuva näitusega

Maailma eri paigust pärit fotograafid esitavad uuel näitusel oma nägemust looduse ja inimese suhtest.

"See näitus pakub ülevaadet, kuidas loodust kujutatakse tänapäeva foto- ja videokunstis. See on filosoofiline uurimus. Paljud inimesed tahavad tunda suuremat sidet loodusega," selgitas Fotografiska rahvusvaheliste näituste juht Jessica Jarl.

Suurbritanniast pärit, kuid USA-s elav ja tegutsev fotograaf Cig Harvey püüab enda sõnul tabada kaameraga looduse ilu ning otsib sellest alati midagi, mis üllataks. Kõik fotod on tehtud paari kilomeetri kaugusel tema enda kodust.

"Mu tööd on fotod lilledest ja loodusest, kuid tegelikult on need inimeseks olemisest, tunnete tundmisest, sensatsioonidest. Seega, kuigi fotodel on õied, räägivad need tegelikult, mida tähendab elada, need on elust ja surmast," rääkis Harvey.

Nimekate rahvusvaheliste fotograafide hulgas on esimest korda Fotografiska rahvusvahelisel grupinäitusel esindatud ka Eesti kunstnik Heikki Leis.

"Ma olen tegelikult pildistanud erinevatel juurviljadel kasvavaid hallitusi, aga üks kõige parem modell on olnud peet ja siin on ka kõik peedi peal kasvavad hallitused. Kogu see makromaailm on huvitav ja kõik need faktuurid ja struktuurid ja nende kasvatamine – sa kunagi ei tea, mis sealt tuleb," ütles Leis.

Õide puhkenud Fotografiska tähistab näitusega ühtlasi oma viiendat sünnipäeva.

"Tegelikult ju Fotografiska on haaranud endale suurlinna – Shanghai, Berliin, New York, Stochkolm. Tallinn on ikka väike ime selles perekonnas ja kõik on väga uhked selle üle. Me lugesime kokku, et meil on 50 näitust olnud selle viie aasta jooksul. See on päris kihvt number. Me isegi üllatusime, kui neid kokku lugesime," rääkis Fotografiska Tallinna näituste juht Maarja Loorents.

Näitus "Õites "jääb avatuks 27. oktoobrini.