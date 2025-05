Galerii: Fotografiskas avati tänavafotograafi Bruce Gildeni näitus

Fotografiska kolmandal korrusel avati Ameerika tänavafotograafi Bruce Gildeni näitus "Miks just need?", mis toob provokatiivses ja toores lähivaates püünele inimesed päriselust, kõrvalaladelt ja filtrite all varjuvast maailmast.

Gilden jäädvustab stseene ja inimesi, keda teised võivad pidada hirmutavaks, riskantseks või koguni eemaletõukavaks. Tema järeleandmatu lähenemine oma pildistatutele, sekka tubli annus toorest jultumust, on andnud Gildenile juurdepääsu näiliselt kättesaamatutele sotsiaalsetele rühmadele, keda ta kujutab üllatavalt vennaliku tuttavlikkusega.

Fotodele talletub justkui inimese elu kaart, millelt leiab märke leinast ja rõõmust, ihast ja kaotusest, joovastusest ja hävingust. "Hea tänavapilt lõhnab tänava järele," sõnas Gilden ise. Tema loomingut iseloomustav tume huumor täidab heledat eesmärki muuta inimesed üksteise suhtes mõistvamaks.

Fotografiska Tallinna näituste juht Maarja Loorents sõnab, et Gildeni aus pilk portreteeritavatele mõjub jõulise raputusena.

"Tema fotod on tabatud otse sündmuskohalt, otse tänavalt. See on oskus, mis ainult Gildenit iseloomustab. See on näitus, millest ei saa mööda vaadata, ega ükskõikselt mööda minna – see tuleb meiega koju kaasa," kirjeldas Loorents näitust.