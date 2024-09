Fotografiska uus näitus võitleb traditsioonilise vaatega kehale

"On üldteada tõde, et läbi ajaloo on otsustusõigus olnud meeste poole kaldu – kes maalib keda ja kellele antakse võimalus olla nähtav. Pigem on mehed naisi kujutanud. Me tahtsime anda võimaluse avastada ja pakkuda vaatajale enda nägemust, kuidas keha kujutada ja portreteerida ning sellega erineval moel oma kunstis mängida," selgitas Fotografiska ülemaailmsete näituste direktor Johan Vikner.

Alasti keha kujutamine võib mõjuda provokatiivselt, ahvatlevalt või hoopis ausa, loomuliku ja isiklikuna.

"Selle näituse puhul on kõige olulisem, et see võitleb traditsioonilise vaatega kehale. Kuna tegu on näitusega, kus on üle 32 kunstniku erinevatest maailma paigust – Jaapanist, Hiinast, Ameerikast, annab see hea kultuurilise ülevaate, kuidas keha tänapäeva kaasaegses fotograafias kujutatakse," märkis Loorents.

Fotodes kerkivad esile erinevad stigmad, tabud ja üldisemad arusaamad ning nägemused alasti ihust. Igal fotograafil oma teema, olgu selleks ilu, seksuaalsus, vananemine, soo- ja identiteediküsimused või nahavärv.

"Eesmärk on tähistada seda, kes me oleme. On väga palju erinevaid nahavärve. Vahel on inimesed täpselt sama nahavärviga, kuid nad kuuluvad erinevatesse rassidesse. See toob hästi esile, et rass on sotsiaalne konstruktsioon," rääkis Brasiiliast pärit fotograaf Angelica Dass.

Teiste seas löövad rahvusvahelisel näitusel kaasa ka Eesti kunstnikud Cloe Jancis ja Marlen Kärema.