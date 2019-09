Suri Saksa moefotograaf Peter Lindbergh

Oma pika karjääri jooksul töötas Lindbergh mitmete tuntud moeloojate ning modellidega, tema töid sai näha ajakirjades Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar ja The New Yorker, vahendas BBC. Ta eelistas pildistada modelle ilma meigita ning talle ei meeldinud ka fotosid hiljem töödelda.

Lindberghi tööd on olnud väljas ka Victoria & Albert muuseumis Londonis ning Centre Pompidous Pariisis. Fotograafia kõrval tegeles ta ka filmindusega, tema lühidokumentaal "Inner Voices" võitis Toronto filmfestivalil 2000. aastal parima doki auhinna.

1960. aastatel õppis Peter Lindbergh Berliini kunstiakadeemias. Saksamaalt kolis ta minema 1978. aastal, et tegeleda Pariisis oma loominguga.

My heart is broken. Peter Lindbergh was a genius and an absolute master of his craft. Beyond that, what made him truly one of a kind was his consistent kindness, warmth, and incredible sense of humor. One of the best human beings I have ever met. I will never forget you my friend pic.twitter.com/YKmWKy13pu