Elizaveta Porodina loomingu näitus viib vaataja reisile läbi aja ja ruumi

Saksamaal elav ja töötav Porodina on praegu üks moemaailma nõutumaid fotograafe, ehkki tegu on iseõppijaga. Fotokunsti juurde jõudis Porodina pärast psühholoogiaõpinguid ja tööd kliinilise psühholoogina.

Porodino sõnul on teda alati huvitanud see, mida inimesed tunnevad, kuidas käituvad ja kuidas inimese alateadvus väljendub nende isikus. Nii väljendab ka aeg inimmeele teadvustamata hoovuseid, kinnitab fotokunstnik.

"Ma mõtlen ajast alati kui virvendusest üle tõusude ja mõõnade ning lainetuse. Kui ma mängin efektide ja tehnikaga, mis võimaldavad ka väikeseid vigu ja apsusid fotograafias, siis seal ma püüangi haarata asju, mis on mu kontrolli alt väljas. Mis on väljas minu teadvuse või mu modelli teadvuse kontrolli alt. Olen alati soovinud, et mu pildistatav laseks end vabaks ja toetuks sellele, mis juhtub. Kui me kõik sellesse panustame ning seejärel vabaks laseme, siis nii see tulemus sünnibki," lisas Porodina.