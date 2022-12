Galerii. Juhan Kuusi Dokfoto keskus avas näituse Jaapanist läbi Eesti fotograafide silma

Dokfoto Keskuse uuel näitusel "Sumimasen" on väljas Ott Kadariku, Rasmus Jurkatamme, Eliis Laulu, Silvia Pärmanni ja Rait Tuulase pildid. Sumimasen väljendab jaapani keeles nii tänulikkust kui ka vabanduse palumist sekkumise eest.

Laia rahvusvahelise haarde ja kogemusega fotograaf Silvia Pärmann ütles, et tänavafotograafia võlu ongi kontakti loomises.

"Mulle meeldib see kontakt nende inimestega. Mulle meeldib, et nad teavad, et ma olen pildistanud. Meeldib see reaktsioon ja tänapäeval ju digikaamera annab ka võimaluse neile kohe näidata, mis ma olen teinud," selgitas ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Seda on ka jaapani keelt oskamata Jaapanis väga lihtne korraldada ja see on tänavafotograafile imeline maailm."

Ott Kadariku pildid pakuvad võimalust aimata, kuidas näeb Jaapani arhitekt.

"Arhitekti jaoks on reisimine põhimõtteliselt igikestev koolitus. Kus iganes ruum on teistmoodi kokku pandud, sealt on alati midagi õppida, või mida ekstreemsemates oludes sa seda ruumi uurid, seda huvitavama õppetunni tavaliselt saad," selgitas Kadarik.

"Minu jaoks on see puhtalt õppematerjal, kuidas ruum ja hea ruum kokku käib. Üks tähtis asi hea ruumi puhul on vaheldus ja kontrastid, ja kuidas keegi sellest aru saab, see on vaba," lisas ta.

Kadariku lemmikseeria on pildistatud Nagasaki surnuaias, mis lummas teda nii, et ta veetis seal terve päeva.

"Kuna olin nii tuhinas, siis see päev läks öösse ja tuhin läks üle alles siis, kui pilti üldse teha ei saanud, isegi pika säriga, ja siis ma avastasin, et olen keset mahajäetud surnuaeda öösel ja tuli meelde, et ma tegelikult kardan pimedat," meenutas ta.

"See, kuidas ma sealt surnuaialt koju läksin, see on pikk lugu, aga lõpuks läksin ikkagi koju ja enam ma sinna öösel minna ei julgeks."

Näitus Jaapanist läbi eestlase fotosilma jääb Juhan Kuusi Dokfoto Keskusse vaadata märtsi lõpuni.