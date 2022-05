Galerii: Telliskivi loomelinnaku välialal avati Berliini naisfotograafide näitus

Näitus heidab kriitilise pilgu soorollidele, peretraditsioonidele ja sotsiaalsetele normidele. Iga fotograaf lähenes teemale isiklikult ning jäädvustas pildile just need lood, mis neid endid kõige enam puudutanud on. Portreteeritud on üksikemasid, tööliseid, immigrante, meditsiinitöötajaid ja teisi, keda pandeemia kõige enam mõjutas.

Tallinna Goethe Instituudi kultuuriprogrammide koordinaator Markus Köcher sõnas, et Berliini fotograafid esitlevad näitusega "Murdlaineis" liigutavaid sissevaateid naiste ja mittebinaarsete inimeste ellu kriisi ajal ning esitavad küsimusi ühiskonnas kooseksisteerimise kohta laiemalt. "Kui oluline on meie jaoks teistega suhtlemine? Kas meie sotsiaal- ja tervishoiusüsteem on õiglaselt üles ehitatud? Mida tähendavad töö ja perekond 21. sajandil?"

Fotokunstnik Louisa Marie Summer ütles ERR-ile, et koroonapandeemia tuli meile kõigile väga ootamatult ja keegi polnud selleks valmis. "Naisi mõjutas see eriti suurel määral, sest nemad, nagu ka kõik teised, ei saanud esialgu enam oma tööd teha. Väga palju naisi töötab hoolekandesektoris, nad on arstid või hooldajad, või on nad emad, sellisel juhul pidid nad kodus oma laste eest hoolt kandma ja ei saanud enam tööle minna," ütles ta ja lisasa, et samuti mõjutas see tugevalt kunstnikke.

Näitusel "Murdlaineis" osalevad kunstnikud: Marlena Waldthausen, Ruth Prieto Arenas, Jacobia Dahm, Monika Keiler, Katrin Streicher, Alina Simmelbauer, Marzena Skubatz, Franziska Rieder, Louisa Marie Summer, Verena Brüning, Julia Steinigeweg, Giulia Thinnes, Maidje Meergans, Abi Shehu, Nura Qureshi, Sophie Kirchner, Shirin Abedi, Kathrin Tschirner, Bahar Kaygusuz, Merve Terzi, Maria Sturm, Doro Zinn, Sina Niemeyer ja Jana Sophia Nolle. Näituse kuraator on Miriam Zlobinski.

Näitust saab Telliskivi Loomelinnakus F-hoone ja JOOKS Rattastuudio vahelisel alal vaadata kuni 7. juulini.