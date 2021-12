Galerii. Juhan Kuusi Dokfoto keskus avas Peterburis Kuusi ülevaatenäituse

Juhan Kuusi Dokfoto keskus avas laupäeval Peterburis Rosfoto muuseumis Eesti päritolu Lõuna-Aafrika fotograafi Juhan Kuusi ülevaatenäituse "Inimlikkuse mõõt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat Lõuna-Aafrikas". Tegu on esimese korraga, mil fotograafi töid Venemaal näidatakse.

Fotomuuseumi jõudis kokku 147 tööd, millest mõnda esitletakse näitusesaalis esimest korda. Näitusel on väljas ka lühifilm Juhan Kuusist ja lisaks esitatakse töid digiekraanidel.

Näituse avamisel kõnelenud Eesti peakonsul Peterburis Carl Eric Laantee Reintamm rõhutas oma sõnavõtus Juhan Kuusi fotode olulisust ajaloos ja seda, kuivõrd tähtis on demokraatia eest seista ka tänapäeval ning et fotograafidel on sealjuures kanda oluline roll.

Näituse raames korraldab Dokfoto keskus kuraatorituurid nii kohalikule venekeelsele publikule, aga ka Peterburi Eesti kultuuriseltsi liikmetele ja resideeruvatele eestlastele.

Näitus põhineb 2016. aastal koostöös Eesti Kunstimuuseumiga valminud ja Adamson-Ericu muuseumis esitletud näitusel. Näitus Rosfotos jääb avatuks kuni 30. jaanuarini 2022.