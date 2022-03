Galerii ja video: Aleksandra Lemke fotonäitus "Meist" julgustab vähemusgruppe

Lemke näituse eesmärk on võimestada LGBTIQA+ kogukonda, edendada nende inimõiguseid ja suurendada teadlikkust selle mitmekesisusest. Fotodel on Soome inimesed, kes võtavad endale koha ühiskonnas, kuhu nemadki kuuluvad.

Näitus edendab intersektsionaalsuse tähtsust rassismivastasuses ja töös, mis edendab häid suhteid ühiskonnarühmade vahel. See nõuab nii rahvuslikelt kui ka LGBTIQA+ vähemustelt mitmekesisuse analüüsimist oma kogukondades. Samuti julgustab see laiemat publikut arutlema vähemuste vastu suunatud diskrimineerimise üle ja olema teadlikud diskrimineerimise mõjust neile, kes seda kogevad.

Lisaks edendab näitus vastasseisude hävitamist. Inimestel võib olla palju identiteete ja eesmärk peaks olema võrdsus, ükskõik milline kellegi taust on.

Näitusel olevad fotod on mõeldud nende rahvuslikku või usulisse vähemusse kuuluvate inimeste julgustamiseks, kes kuuluvad ka seksuaalsesse või soolisse vähemusse. Nad ei ole oma lugudega üksi.

Nende piltide eesmärk on näidata inimesi sellisena, nagu nad tahavad, et neid nähtaks. Pildid võimaldavad neil väljendada oma tõelisi tundeid ja samal ajal tugevdada mõtet, et mitmekesisus on miski, mis inimkonda ühendab.

Näituse kuraatorid on Kristel Aimée Laur ja Toomas Järvet.

Näitus jääb avatuks kuni 22. maini.