Galerii: Juhan Kuusi dokfoto keskus tutvustab Ungari fotograafiat

Suurema osa näitusest "Inimest peegeldades" moodustavad Magnumi fotoagentuuri idee autori ja kaasasutaja Robert Capa tööd, kes oli ka galeriile nime andnud Juhan Kuusi üks tähtsamaid eeskujusid. Tema kõrval on aga näitusel väljas Pariisi ööelu jäädvustanud Brassai, Pariisi päevavalguses pildistanud Andre Kerteszi, disainiuuendaja-fotograafi Moholy-Nagy ja Ungaris spordifotograafina alustanud Martin Munkacsi tööd.

Dokfoto keskus püüab näitusega selgitada Ungari fotograafia fenomeni ja otsib vastust küsimusele, milline eripära võiks viia Eesti fotograafia laia maailma.

Näitus on Juhan Kuusi dokfoto keskuses avatud kuni 23. jaanuarini 2022. Kuraatorid on Kristel Laur ja Toomas Järvet, näituse komissar on Peter Baki Ungari fotomuuseumist.