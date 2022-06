Juhan Kuusi Dokfoto keskus avas näituse lapsepõlvest

Mitmetel näitusel eksponeeritud fotodel vaatab vastu praeguseks 15-aastane Hendrik, kes on sellega leppinud, et fotograafist ema Iris Kivisalu teda ja väiksemaid vendi terve elu jooksul pildistanud on, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Väiksena see nii palju pinda ei käinud, aga nüüd on normaalsemaks läinud. Aga vahepeal oli pikem periood, kus ma üldse ei sallinud, alati jooksin pildi eest ära, keerasin selja või katsin näo, hakkasin vaidlema ja ei tahtnud pildil olla," rääkis Hendrik.

Ajakirjandust ja sotsioloogiat õppinud Iris Kivisalu sai fotograafiks tänu oma vanimale pojale Hendrikule. Praeguseks rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf soetas oma esimese fotokaamera emapalga eest ja leidis lapsi pildistades oma tõelise kutsumise.

"Portreefotograafina me näeme tegelikult hästi palju täiskasvanutega vaeva, et võtta neid maske maha, et pildile jääks inimese aus ja ehe olemus. Lastega on see kõik palju lihtsam ja palju siiram. Nende olek on minu jaoks hästi vaba, vahetu ja mõnus, see hästi inspireerib mind," sõnas Kivisalu.

"Kui Hendrik oli väiksem, siis ta oli pidevalt hädas emaga, kes selle asemel, kui laps sai haiget, siis ema esimene reaktsioon ei ole minna last lohutama, vaid ma ei saa midagi teha, ma lähen võtan selle kaamera," lausus Kivisalu.

Näitus kulgeb läbi erinevate lapsepõlvega seonduvate teemade, nagu rõõmud, mured, mäng, töö ning suhted perekonna ja sõpradega. Valdavalt on fotodel autorite endi lapsed.

Juhan Kuusi dokfoto keskuse kuraator Toomas Järvet ütles, et see näitus andis fotograafidele julguse tegeleda tundlike teemadega.

Näitus on Telliskivi Loomelinnakus avatud oktoobrini.