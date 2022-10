Uus Vanamehe lühifilm linastub eraldi veebiplatvormil

"Vanamees ja Põrsauss" on 25 minutit kestev lühiõudukas, mille keskmes salapärane Põrsauss röövib Vanamehe hinnatud põrsa. Nüüd on Vanamehel aega 24 tundi, et põrsapomm kahjutuks teha, muidu lendab terve küla õhku! Priidik palub Vanameest, et ta traktorile hääled sisse paneks ning Põrsaussi peataks.

"Vanamees toob hallide sügisilmade vahele kindlasti sahmaka toredat ja ka teravat huumorit." kommenteeris produtsent Erik Heinsalu. "Uudne on ka see, et film ilmub vast avatud Vanamehe päris enda veebikanalis."

Häälenäitlejatena teevad kaasa Jan Uuspõld, Tõnis Niinemets, Marta Laan, Anne Veski, Dan Jeršov ja paljud teised. "Vanamees ja Põrsauss" režissöör, stsenarist on Mikk Mägi. "Vanamees ja Põrsauss" produtsendid on Erik Heinsalu (BOP! Animation) ja Mikk Mägi (BOP! Animation). Filmi helilooja on Sten-Olle Moldau, helindaja Joonas Taimla. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe ja Siim Raud. Kunstnikud Elisa Geraldine Vesterinen, Joanna Juhkam, Triin Paumer ja Jelizaveta Mušnikova.