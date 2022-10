Uue "Vanamehe" filmiga jõudis poelettidele ka koomiks

Lühifilm "Vanamees ja Põrsauss" on mõtteline järg 2019. aastal valminud "Vanamehe filmile". Kui aga paar aastat tagasi valminud täispikk mängufilm linastus kinodes, siis värske lühifilm jõuab vaatajate ette spetsiaalsel veebiplatvormil.

"Mõtlesime, kuidas filmi inimesteni viime. Kuna see on 25 minutit pikk, on see selline tobe formaat tele ja kino jaoks," rääkis filmi režissöör Mikk Mägi. Kuna inimesed on harjunud Vanameest nutitelefonist vaatama, otsustati luua platvorm, mille kaudu saab filmi kodustest seadmetest vaadata.

Üksikutel kordadel saab filmi ka kinodes näha, tellides see kinobussi kaudu oma kultuuri- või rahvamajja. Lisaks "Põrsaussi" lühifilmile näidatakse kinos noppeid Vanamehe parimatest paladest. Samuti tuleb näitamisele osa, mida varem näidatud pole. "See oli nii halb, et kui me selle tegime, mõtlesime, et me ei pane seda üles, aga nüüd saab seda raha eest vaadata," rääkis Mägi.

Filmikriitik Ralf Sauteri sõnul ei saa "Vanamehe" lugusid pidada otseselt ühiskonnakriitikaks, pigem suruvad tegijad eestlaste ette omamoodi peegli, milles vaatajad end ka ilmselt ära tunnevad. "Vanamehe suurim võlu on rahvakultuuri ja ühisteadvuse moonutamine millekski groteskseks ja üliveidraks," sõnas Sauter.

Koos filmiga jõudis poelettidele ka koomiks, milles näeb mitmeid juba filmidest tuttavaks saanud tegelasi, kuid lisaks puutub Vanamees kokku ka politsei ja tulnukatega. Koomiksi autor on EKA animatsiooni taustaga Ottomar Sukko.

"Ottomaril on väga kihvt joonistamisstiil, mis on minu arust väga naljakas. Mõtlesime, et oleks väga äge Vanameest koomiksina kujutada. Leidsime, et tema stiil sobiks väga hästi Vanamehe maailma joonistamiseks," rääkis Mägi.